Сарри уверен, что ушел из "Челси" на повышение
Тренер Маурицио Сарри убежден, что ушел на повышение, сменив "Челси" на "Ювентус".
В четверг Сарри был официально представлен в качестве нового рулевого "Ювентуса", куда он ушел после всего одного сезона работы с "Челси".
Маурицио доволен тем, какой опыт получил в Англии, но считает свой новый клуб более классным, чем предыдущий.
"Юве" — это лучший итальянский клуб прямо сейчас, и они предложили мне возможность вернуться в Италию. Это венец моей длинной карьеры".
"Это было долгое приключение, и на этом пути я двигался поступательно. Я рад оказаться в самой важной команде Италии, и это шаг вперед относительно опыта работы в "Челси".
"Я предпочел отправиться за рубеж, чтобы не переходить из одной итальянской команды в другую. Я получил удивительный опыт в Премьер-Лиге, но по семейным причинам я пожелал вернуться в Италию".
"Такую возможность мне предоставил "Ювентус", поэтому я думаю, это пик моей карьеры. Я чувствую, что поступил уважительно ко всем".
"В "Челси" я тренировал некоторых очень сильных игроков, но тренировать Криштиану Роналду будет еще одним шагом вперед. Я бы хотел помочь ему установить новые рекорды", — цитирует Сарри Sky Sports.
20.06.2019 17:00
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Как бы да Юве в сериале Чемпион каждый год!
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Норм послал на помойку
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Все, абсолютно все...ну вы поняли
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Терпеть не могу этот вонючий клуб
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не согласен
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е6ать он ссыт на тупых пенсов
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даже самый последний пенс с этим согласится
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очевидно
хотя вангую что пара пенсов с этой новости пригорит
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Это всем ясно, кроме бестолковых пенсов
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