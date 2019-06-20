Сарри уверен, что ушел из "Челси" на повышение

Маурицио Сарри Тренер Маурицио Сарри убежден, что ушел на повышение, сменив "Челси" на "Ювентус".

В четверг Сарри был официально представлен в качестве нового рулевого "Ювентуса", куда он ушел после всего одного сезона работы с "Челси".

Маурицио доволен тем, какой опыт получил в Англии, но считает свой новый клуб более классным, чем предыдущий.

"Юве" — это лучший итальянский клуб прямо сейчас, и они предложили мне возможность вернуться в Италию. Это венец моей длинной карьеры".

"Это было долгое приключение, и на этом пути я двигался поступательно. Я рад оказаться в самой важной команде Италии, и это шаг вперед относительно опыта работы в "Челси".

"Я предпочел отправиться за рубеж, чтобы не переходить из одной итальянской команды в другую. Я получил удивительный опыт в Премьер-Лиге, но по семейным причинам я пожелал вернуться в Италию".

"Такую возможность мне предоставил "Ювентус", поэтому я думаю, это пик моей карьеры. Я чувствую, что поступил уважительно ко всем".

"В "Челси" я тренировал некоторых очень сильных игроков, но тренировать Криштиану Роналду будет еще одним шагом вперед. Я бы хотел помочь ему установить новые рекорды", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Сарри, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1062

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  1. chelsiukpro 20.06.2019 18:01 # chelsiukpro
    Как бы да Юве в сериале Чемпион каждый год!

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  2. pauk 20.06.2019 17:43 # pauk
    Норм послал на помойку

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  3. steveg8 20.06.2019 17:37 # steveg8
    Все, абсолютно все...ну вы поняли

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  4. mancunia-planet 20.06.2019 17:35 # mancunia-planet
    Терпеть не могу этот вонючий клуб

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  5. stamford-bridge 20.06.2019 17:30 # stamford-bridge
    не согласен

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  6. sir-alex-67 20.06.2019 17:20 # sir-alex-67
    е6ать он ссыт на тупых пенсов

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  7. hammersmith 20.06.2019 17:12 # hammersmith
    даже самый последний пенс с этим согласится

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  8. lfcynwa 20.06.2019 17:08 # lfcynwa
    очевидно
    хотя вангую что пара пенсов с этой новости пригорит

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  9. januzaj00 20.06.2019 17:07 # januzaj00
    Это всем ясно, кроме бестолковых пенсов

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