Сарри уверен, что ушел из "Челси" на повышение

Тренер Маурицио Сарри убежден, что ушел на повышение, сменив "Челси" на "Ювентус".

В четверг Сарри был официально представлен в качестве нового рулевого "Ювентуса", куда он ушел после всего одного сезона работы с "Челси".



Маурицио доволен тем, какой опыт получил в Англии, но считает свой новый клуб более классным, чем предыдущий.



"Юве" — это лучший итальянский клуб прямо сейчас, и они предложили мне возможность вернуться в Италию. Это венец моей длинной карьеры".



"Это было долгое приключение, и на этом пути я двигался поступательно. Я рад оказаться в самой важной команде Италии, и это шаг вперед относительно опыта работы в "Челси".



"Я предпочел отправиться за рубеж, чтобы не переходить из одной итальянской команды в другую. Я получил удивительный опыт в Премьер-Лиге, но по семейным причинам я пожелал вернуться в Италию".



"Такую возможность мне предоставил "Ювентус", поэтому я думаю, это пик моей карьеры. Я чувствую, что поступил уважительно ко всем".



"В "Челси" я тренировал некоторых очень сильных игроков, но тренировать Криштиану Роналду будет еще одним шагом вперед. Я бы хотел помочь ему установить новые рекорды", — цитирует Сарри Sky Sports.