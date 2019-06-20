Директор "Ювентуса": "Мы любим Погба"
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи признался, что его клуб до сих пор испытывает нежные чувства к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.
На протяжении последнего времени пресса настойчиво сватала Погба в "Реал", однако сам Поль, если верить Sky Sports, склоняется к возвращению Турин, который он покинул три года назад в статусе самого дорогого футболиста мира.
Паратичи отказался спекулировать насчет обратного трансфера Погба, но намекнул, что "Ювентус" был бы рад воссоединиться с 26-летним французом.
"Поль Погба и Адриен Рабьо — очень хорошие игроки".
"Погба выступает за "Манчестер Юнайтед", но мы, конечно, очень его любим, потому что он провел здесь несколько лет".
"Он созрел здесь и стал чемпионом Мира, поэтому он определенно многое нам дал, но сейчас он игрок "Манчестер Юнайтед", — цитирует Паратичи Sky Sports.
20.06.2019 16:00
Просмотров: 240
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Так заберите этого чмошника, пи дарасы
(ответить)
Обычное дело в крепких мужских коллективах
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий