Директор "Ювентуса": "Мы любим Погба"

Поль Погба Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи признался, что его клуб до сих пор испытывает нежные чувства к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

На протяжении последнего времени пресса настойчиво сватала Погба в "Реал", однако сам Поль, если верить Sky Sports, склоняется к возвращению Турин, который он покинул три года назад в статусе самого дорогого футболиста мира.

Паратичи отказался спекулировать насчет обратного трансфера Погба, но намекнул, что "Ювентус" был бы рад воссоединиться с 26-летним французом.

"Поль Погба и Адриен Рабьо — очень хорошие игроки".

"Погба выступает за "Манчестер Юнайтед", но мы, конечно, очень его любим, потому что он провел здесь несколько лет".

"Он созрел здесь и стал чемпионом Мира, поэтому он определенно многое нам дал, но сейчас он игрок "Манчестер Юнайтед", — цитирует Паратичи Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2019 16:00

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  1. mancunia-planet 20.06.2019 16:23 # mancunia-planet
    Так заберите этого чмошника, пи дарасы

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  2. axiomofchoice 20.06.2019 16:18 # axiomofchoice
    Обычное дело в крепких мужских коллективах

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