Директор "Ювентуса": "Мы любим Погба"

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи признался, что его клуб до сих пор испытывает нежные чувства к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

На протяжении последнего времени пресса настойчиво сватала Погба в "Реал", однако сам Поль, если верить Sky Sports, склоняется к возвращению Турин, который он покинул три года назад в статусе самого дорогого футболиста мира.



Паратичи отказался спекулировать насчет обратного трансфера Погба, но намекнул, что "Ювентус" был бы рад воссоединиться с 26-летним французом.



"Поль Погба и Адриен Рабьо — очень хорошие игроки".



"Погба выступает за "Манчестер Юнайтед", но мы, конечно, очень его любим, потому что он провел здесь несколько лет".



"Он созрел здесь и стал чемпионом Мира, поэтому он определенно многое нам дал, но сейчас он игрок "Манчестер Юнайтед", — цитирует Паратичи Sky Sports.