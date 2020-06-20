Рэднапп: "Юнайтед" нужно купить пять-шесть игроков"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп дал несколько советов Оле Гуннару Сульшеру из "Манчестер Юнайтед", как укреплять команду в летнее трансферное окно.

Этим летом "Юнайтед" уже подписал вингера "Суонси" Даниэля Джеймса за 15 миллионов фунтов, но главные приобретения Сульшера еще впереди.



Складывается впечатление, что при Сульшере "красные дьяволы" делают ставку на приглашение молодых и перспективных британцев, способных усилить команду для борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



По мнению Рэднаппа, Оле Гуннару требуется совершить слишком много приобретений, чтобы найти всех нужных игроков на внутреннем рынке. Харри советует "Юнайтед" брать пример со своих соседей из "Манчестер Сити".



"У них в команде есть важные зоны, требующие усиления. Они далеко позади "Манчестер Сити". Между ними и "Ливерпулем" с "Тоттенхэмом" огромная дистанция. У Сульшера много работы".



"Теперь дело за комплектацией состава. У него нет волшебной палочки. Он не может рассчитывать, что все поправит только через тренировки. Это доказано. Они получили импульс, когда Сульшер только взялся за работу, и все шло хорошо, но теперь они не могут выиграть ни матча".



"Ты смотришь на них и понимаешь, что их обыграл "Кардифф" в последнем матче сезона. Они сильно отстают от лидеров. И дело не в тренерской работе, а в подборе игроков".



"Я бы не хотел говорить, сколько времени это займет. Это зависит от того, кого они пригласят и сколько хотят потратить. Если вы хотите лучших игроков, то придется раскошелиться".



"В "Манчестер Сити" Гвардиоле требовался правый защитник, и они приобрели лучшего правого защитника лиги в лице Кайла Уолкера за 50 с лишним миллионов. Он хотел усилить центр обороны, и они взяли и купили отличных центральных защитников".



"Лучшие игроки уже в лучших командах. Ты не сможешь пойти и переманить кого-либо из "Тоттенхэма", "Ливерпуля" или "Манчестер Сити" — вероятно, из "Арсенала" или "Челси" тоже. Им нужно обратиться за рубеж. Где еще "Юнайтед" найти всех необходимых игроков? Им нужно совершить пять или шесть приобретений", — сообщил Рэднапп Manchester Evening News.