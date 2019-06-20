Сарри объяснил, почему ушел из "Челси" в "Ювентус"

Маурицио Сарри Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри объяснил, почему бросил "Челси" ради работы в Турине.

На протяжении последних месяцев Сарри неоднократно говорил, как сильно он хочет остаться в Премьер-Лиге, однако стоило появиться вакансии в "Ювентусе", как 60-летний итальянец сразу попросился на родину.

Такую перемену настроения Маурицио объясняет тем, насколько настойчив был "Ювентус". По словам Сарри, он никогда не видел ничего подобного в своей карьере.

"Когда "Ювентус" вышел со мной на контакт, это произвело на меня сильное впечатление. За свои 30 лет карьеры я никогда не видел клуб, который бы так жаждал заполучить определенного тренера. Это убедило меня".

"Я никогда не видел так много директоров, которые бы все вместе хотели заполучить какого-то одного тренера. Они были настойчивы, убедительны и единодушны в своем выборе".

"Я 30 лет веду переговоры с клубами, поэтому, думаю, теперь я научился видеть, что у людей на уме. Я вижу, когда кто-нибудь действительно верит в то, о чем он говорит".

"Дело не в словах — дело в их настрое, их подходе, их стараниях выйти на контакт со мной и договориться. Они показали, почему именно меня хотят видеть своим главным тренером. Для меня это было самым важным", — цитирует Сарри Football Italia.


Метки Сарри, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. cacique 20.06.2019 14:41 # cacique
    пустил струю на синюю помойку chelsea и их абсолютно ебанутных фонадов. Респект!

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  2. cezar 20.06.2019 14:37 # cezar
    Ну удачи дедуля!

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  3. makeewadim 20.06.2019 14:32 # makeewadim
    Я называю это: "Старческое внимание"

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  4. ac-dc 20.06.2019 14:17 # ac-dc
    Упёртый дед может провалиться в Юве. Неаполь не прощает.

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  5. vagifspurs 20.06.2019 14:13 # vagifspurs
    Сарри Топ, это однозначно.

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  6. vals1702 20.06.2019 14:01 # vals1702
    до зимы продержится

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