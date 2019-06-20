Сарри объяснил, почему ушел из "Челси" в "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри объяснил, почему бросил "Челси" ради работы в Турине.

На протяжении последних месяцев Сарри неоднократно говорил, как сильно он хочет остаться в Премьер-Лиге, однако стоило появиться вакансии в "Ювентусе", как 60-летний итальянец сразу попросился на родину.



Такую перемену настроения Маурицио объясняет тем, насколько настойчив был "Ювентус". По словам Сарри, он никогда не видел ничего подобного в своей карьере.



"Когда "Ювентус" вышел со мной на контакт, это произвело на меня сильное впечатление. За свои 30 лет карьеры я никогда не видел клуб, который бы так жаждал заполучить определенного тренера. Это убедило меня".



"Я никогда не видел так много директоров, которые бы все вместе хотели заполучить какого-то одного тренера. Они были настойчивы, убедительны и единодушны в своем выборе".



"Я 30 лет веду переговоры с клубами, поэтому, думаю, теперь я научился видеть, что у людей на уме. Я вижу, когда кто-нибудь действительно верит в то, о чем он говорит".



"Дело не в словах — дело в их настрое, их подходе, их стараниях выйти на контакт со мной и договориться. Они показали, почему именно меня хотят видеть своим главным тренером. Для меня это было самым важным", — цитирует Сарри Football Italia.