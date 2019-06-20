Туанзебе попробует пробиться состав "Юнайтед"
Молодой Аксель Туанзебе хочет получить место в планах главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера на следующий сезон и заставить свой клуб отбросить мысли о покупке центрального защитника.
Этим летом "красные дьяволы" находятся в поисках игрока топ-уровня в центр обороны, но переманить ни Маттейса Де Лигта из "Аякса", ни Калиду Кулибали из "Наполи", ни Харри Магуайра из "Лестера" им пока не удалось и едва ли удастся.
21-летний Туанзебе, вернувшийся после успешной аренды в "Астон Вилле", видит в этом шанс для себя. И хотя бирмингемский клуб с радостью бы арендовал Акселя на следующий сезон, защитник хочет пробиться в состав родного "Юнайтед".
Близкий к Туанзебе источник сообщил Manchester Evening News, что молодой защитник твердо решил провести с "Юнайтед" предсезонный период, как минимум, чтобы в тренировках и товарищеских матчах постараться произвести впечатление на Сульшера.
В данный момент у Сульшера нет сыгранной пары центральных защитников, хотя в количественном отношении "Юнайтед" не испытывает проблем на этой позиции. Однако ни Виктор Линделеф, ни Фил Джонс, ни Крис Смоллинг, ни Эрик Байи, ни Маркос Рохо не являлись образцом надежности в минувшем сезоне.
20.06.2019 13:00
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Менса еще при Гале выходил, средние впечатления, но я б шанс выдал - тут все-таки желание есть, а не только номер отбыть.
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Когда Маур поначалу давал поиграть Туанзебе (кажись на предсезонке), то этот паренёк мне не очень понравился. Помню игры, где ЦЗ играл Фосу-Менса. Вот он был действительно хорош.
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