"Ливерпуль" интересуется Райаном Сессеньоном
"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Фулхэма" Райану Сессеньону, который готовится покинуть вылетевший из Премьер-Лиги клуб.
Ранее в июне стало известно, что Сессеньон отказался от нового контракта и фактически не оставил "дачникам" выбора — теперь Райан будет продан, ведь его действующий трудовой договор истекает уже через 12 месяцев.
Фаворитом в борьбе за 19-летнего англичанина по-прежнему считается "Тоттенхэм", который интересовался Сессеньном еще год назад, но тогда Райан решил остаться с едва вышедшим из Чемпионшипа клубом.
Теперь "шпоры" могут столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля", чьи скауты внимательно следили за Сессеньоном последние месяцы, утверждает Bleacher Report. Райан мог бы стать конкурентом Энди Робертсона на позиции левого защитника, так и играть выше по флангу в команде Юргена Клоппа.
Добавим, что в минувшем сезоне Сессеньон забил два гола и отдал шесть результативных передач, финишировав с "Фулхэмом" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.
20.06.2019 11:00
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Последние комментарии:
Переоценёнка. В чепионшипе нормально играл, а в АПЛ стал деревом
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Да не собираются они за него серьезно бороться. Цель повставлять нам палки в колеса и задрать цену.
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было б круто. Один из главных молодых проспектов Англии все-таки
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