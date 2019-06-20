"Ливерпуль" интересуется Райаном Сессеньоном

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Фулхэма" Райану Сессеньону, который готовится покинуть вылетевший из Премьер-Лиги клуб.

Ранее в июне стало известно, что Сессеньон отказался от нового контракта и фактически не оставил "дачникам" выбора — теперь Райан будет продан, ведь его действующий трудовой договор истекает уже через 12 месяцев.



Фаворитом в борьбе за 19-летнего англичанина по-прежнему считается "Тоттенхэм", который интересовался Сессеньном еще год назад, но тогда Райан решил остаться с едва вышедшим из Чемпионшипа клубом.



Теперь "шпоры" могут столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля", чьи скауты внимательно следили за Сессеньоном последние месяцы, утверждает Bleacher Report. Райан мог бы стать конкурентом Энди Робертсона на позиции левого защитника, так и играть выше по флангу в команде Юргена Клоппа.



Добавим, что в минувшем сезоне Сессеньон забил два гола и отдал шесть результативных передач, финишировав с "Фулхэмом" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.