МЮ позволит Хендерсону вернуться в "Шеффилд Юнайтед"

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность с Давидом Де Хеа, "Манчестер Юнайтед" позволит своему другому голкиперу Дину Хендерсону вернуться в "Шеффилд Юнайтед".

Напомним, 22-летний Хендерсон провел в Шеффилде минувший сезон на правах аренды. Дин стал самым надежным голкипером Чемпионшипа и помог "клинкам" завоевать прямую путевку в Премьер-Лигу.



После повышения в классе "Шеффилд Юнайтед" сразу же выразил желание продлить аренду игрока молодежной сборной Англии на сезон 2019/20, однако "красным дьяволам" потребовалось время, чтобы на это решиться.



В данный момент первый номер "Манчестер Юнайтед" Де Хеа готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту, а потому его продажа этим летом остается вероятной. Однако на "Олд Траффорд" решили, что при любом для Давида исходе это не должно повлиять на ситуацию с Дином.



По информации Manchester Evening Standard, теперь Хендерсон воссоединится с "клинками", как только заключит новый долгосрочный контракт с "дьяволами".



"Дин дал нам четко понять, что он очень заинтересован в возвращении на "Брамалл Лэйн", а "Манчестер Юнайтед" с радостью позволит этому случиться".



"Сперва он хочет уладить ситуацию со своим контрактом в "Юнайтед", но что касается арендного соглашения, то с его заключением проблем быть не должно".



"Юнайтед" остался доволен тем, как он провел этот год у нас и каким образом прибавил за это время. Его очень высоко ценят на "Олд Траффорд", и вы понимаете, почему. Дин играл выдающимся образом за нас в прошлом году, и великолепно, что мы сможем заполучить его еще на год", — сообщил главный тренер "клинков" Крис Уайлдер.