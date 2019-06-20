Ромелу Лукаку согласовал условия контракта с "Интером"

Нападающий Ромелу Лукаку приблизился к уходу из "Манчестер Юнайтед", договорившись об условиях личного контракта с "Интером".

Во второй половине минувшего сезона Лукаку мог почувствовать, что ему нет места в планах главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, который предпочитал использовать на острие атак более мобильного Маркуса Рэшфорда.



Эта ситуация надоумила 26-летнего бельгийца на смену клуба. Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Ромелу еще в прошлом месяце провел встречу с руководством "Юнайтед", получив гарантии, что клуб отпустит его за те же 75 миллионов фунтов, за которые и купил два года назад у "Эвертона".



А агент игрока Федерико Пасторелло в свою очередь уже договорился с "Интером" о контракте с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю. Столько же Лукаку получал бы и в "Юнайтед" в новом сезоне — из-за непопадания "дьяволов" в Лигу Чемпионов недельное жалование Ромелу должно снизиться с 225 тыс. фунтов на 45 тыс. фунтов.



Отбить затраты на покупку Лукаку "Интер" планирует с помощью продажи Мауро Икарди в "Ювентус". "Ювентус" собирается пригласить Икарди на место Пауло Дибалы, которого связывают с переходом в "Атлетико" на замену Антуану Гризманну, который в свою очередь направляется в "Барселону".