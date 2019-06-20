Представители Диопа проведут встречу с "Вест Хэмом"

На следующей неделе представители Иссы Диопы проведут переговоры с "Вест Хэмом" в свете интереса к защитнику со стороны клубов вроде "Манчестер Юнайтед".

Диоп отлично провел свой дебютный английский сезон после трансфера из "Тулузы" год назад за 22 миллиона фунтов и своей игрой заинтересовал ряд могущественных клубов, включая ПСЖ и "Барселону".



Наибольший же интерес к Иссе проявил "Юнайтед", выразив готовность заплатить 45 млн. фунтов и отдать одного из своих игроков в обмен на 22-летнего француза.



"Молотобойцы" ответили отказом на такое предложение, но расставание с Диопом, по слухам, полностью не исключают — в отличие от полузащитника Деклана Райса, который также интересен "красным дьяволам".



Эта ситуация, сообщает Sky Sports, послужила поводом ко встрече представителей Диопа с "Вест Хэмом". Возможно, стороны обсудят продажу Иссы, а возможно, речь будет вестись о новом контракте для защитника.