Жоржиньо открыт к переходу в "Ювентус"

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заявил, что его клиент открыт к воссоединению с Маурицио Сарри в "Ювентусе".

Именно Сарри привел Жоржиньо на "Стэмфорд Бридж", когда прошлым летом занял пост главного тренера "синих".



На прошлой неделе Маурицио разорвал отношения с "Челси" и сразу же возглавил "Ювентус", а теперь, по слухам, хочет снова воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Наполи". По мнению агента Жоржиньо, это вполне может случиться.



"У парня остается четыре года по контракту с "Челси". Давайте подождем и посмотрим, есть ли какая-либо правда насчет интереса "Ювентуса". Его связь с "Наполи" не стала бы проблемой к переходу, потому что Жоржиньо профессионал".



"Прямо сейчас Жоржиньо счастлив в "Челси". Там он обнаружил отличную атмосферу, и мы не можем сказать, что он так уж сильно хочет куда-либо уйти, однако на трансферном рынке возможно всякое. Время покажет", — цитирует агента Жоао Сантоса Daily Mirror.