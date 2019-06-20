Жоржиньо открыт к переходу в "Ювентус"
Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заявил, что его клиент открыт к воссоединению с Маурицио Сарри в "Ювентусе".
Именно Сарри привел Жоржиньо на "Стэмфорд Бридж", когда прошлым летом занял пост главного тренера "синих".
На прошлой неделе Маурицио разорвал отношения с "Челси" и сразу же возглавил "Ювентус", а теперь, по слухам, хочет снова воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Наполи". По мнению агента Жоржиньо, это вполне может случиться.
"У парня остается четыре года по контракту с "Челси". Давайте подождем и посмотрим, есть ли какая-либо правда насчет интереса "Ювентуса". Его связь с "Наполи" не стала бы проблемой к переходу, потому что Жоржиньо профессионал".
"Прямо сейчас Жоржиньо счастлив в "Челси". Там он обнаружил отличную атмосферу, и мы не можем сказать, что он так уж сильно хочет куда-либо уйти, однако на трансферном рынке возможно всякое. Время покажет", — цитирует агента Жоао Сантоса Daily Mirror.
20.06.2019 06:00
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Обдолбяться своим сарриболом и воссаединяются, воссоединяются
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Предатели Наполи.
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100 лямов и заберайте
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опять воссоединяться собрались
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Личная сучка Саррибола...
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