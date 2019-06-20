Жоржиньо открыт к переходу в "Ювентус"

Жоржиньо Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заявил, что его клиент открыт к воссоединению с Маурицио Сарри в "Ювентусе".

Именно Сарри привел Жоржиньо на "Стэмфорд Бридж", когда прошлым летом занял пост главного тренера "синих".

На прошлой неделе Маурицио разорвал отношения с "Челси" и сразу же возглавил "Ювентус", а теперь, по слухам, хочет снова воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Наполи". По мнению агента Жоржиньо, это вполне может случиться.

"У парня остается четыре года по контракту с "Челси". Давайте подождем и посмотрим, есть ли какая-либо правда насчет интереса "Ювентуса". Его связь с "Наполи" не стала бы проблемой к переходу, потому что Жоржиньо профессионал".

"Прямо сейчас Жоржиньо счастлив в "Челси". Там он обнаружил отличную атмосферу, и мы не можем сказать, что он так уж сильно хочет куда-либо уйти, однако на трансферном рынке возможно всякое. Время покажет", — цитирует агента Жоао Сантоса Daily Mirror.


Метки Жоржиньо, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 608

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Последние комментарии:




  1. joke-dz 20.06.2019 06:48 # joke-dz
    Обдолбяться своим сарриболом и воссаединяются, воссоединяются

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  2. desower 20.06.2019 06:45 # desower
    Предатели Наполи.

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  3. chelsiukpro 20.06.2019 06:35 # chelsiukpro
    100 лямов и заберайте

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  4. rommkaq1- 20.06.2019 06:27 # rommkaq1-
    опять воссоединяться собрались

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  5. liverpool1892est 20.06.2019 06:02 # liverpool1892est
    Личная сучка Саррибола...

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