Лукаку хочет, чтобы его будущее было решено в ближайшие две недели

Нападающий Ромелу Лукаку попросил "Манчестер Юнайтед" уладить вопрос со своим будущим до начала предсезонного периода.

За последние недели Лукаку неоднократно говорил, что хочет попробовать себя в Серии А, явно намекая на переход в "Интер", чей новый главный тренер Антонио Конте является его большим поклонником.



Близкие к Лукаку источники сообщили Manchester Evening News, что Ромелу более не чувствует себя важной фигурой на "Олд Траффорд" при Оле Гуннаре Сульшере и хочет присоединиться к "Интеру".



"Юнайтед" в свою очередь готов отпустить 26-летнего игрока сборной Бельгии, но как это нередко бывает, все упирается в деньги — покупка Ромелу выглядит очень затратной для "Интера".



Лукаку не хочет, чтобы эта сага растянулась на все летнее трансферное окно, которое в Италии открыто до 2 сентября, а потому попросил "Юнайтед" решить вопрос с его будущим — тем или иным образом — в ближайшие две недели.



1 июля "красные дьяволы" выходят из отпуска и приступают к тренировкам, чтобы 7 числа улететь в Австралию. Лукаку надеется, что к тому времени он уже будет точно знать, где проведет сезон 2019/20.