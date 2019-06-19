"Ливерпуль" не продаст Ориги этим летом

Дивок Ориги "Ливерпуль" не продаст нападающего Дивока Ориги этим летом, даже если не сможет договориться о новом контракте.

В минувшем сезоне Ориги забил несколько ключевых голов, которые позволили "красным" до последнего тура сражаться за титул Премьер-Лиги и выиграть Лигу Чемпионов.

Проявив себя в качестве джокера, Дивок забронировал себе место в планах главного тренера Юргена Клоппа на будущее и заставил "Ливерпуль" задуматься о продлении с ним сотрудничества.

Вместе с тем действующий контракт Ориги по-прежнему истекает в следующем году, а на место в стартовом составе "красных" Дивок едва ли может претендовать.

По информации ESPN, 24-летний бельгиец пока не определился насчет нового контракта, но "Ливерпуль" его в любом случае не продаст в это трансферное окно, даже если через год Ориги уйдет свободным агентом — такой расклад Дивока вполне устраивает.

Для обоих сторон вопрос о продлении сотрудничества — это не вопрос денег. Тем более, что "Ливерпуль" уже отбил половину из 10 млн. фунтов, за которые Ориги был куплен у "Лилля" в 2014 году, за счет аренды Дивока в "Вольфсбурге".


Метки контракты, Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2019 22:00

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  1. alexomck 19.06.2019 22:07 # alexomck
    Тем более, что "Ливерпуль" уже отбил половину из 10 млн. фунтов, за которые Ориги был куплен у "Лилля" в 2014 году, за счет аренды Дивока в "Вольфсбурге".

    такое себе. хотели бы продать - просить в районе 25 минимум, не за бесплатно он же играл в Ливерпуле.

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