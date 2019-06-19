"Арсенал" обсуждает продажу Дженкинсона в "Вест Бромвич"
"Арсенал" обсуждает продажу своего защитника Карла Дженкисона в клуб Чемпионшипа "Вест Бромвич".
В минувшем сезоне 27-летний Дженкинсон сыграл только восемь матчей за команду Унаи Эмери, а потому имеет все причины задуматься об отъезде с "Эмирейтс".
В скором времени Карл может присоединиться к своему бывшему партнеру по "Арсеналу" Кирану Гиббсу на "Хоторнс". По информации Sky Sports, четвертая команда минувшего сезона Чемпионшипа уже договаривается с "канонирами" об условиях сделки.
Также интерес к Дженкинсону проявляет чемпион Шотландии "Селтик", которому нужна замену Микаэлю Лустигу, Жереми Толяну и Кристиану Гамбоа в оборонительной линии.
Добавим, что Дженкинсон является последним представителем так называемого "British Core" "Арсенала" — группы из пяти британских игроков, с которыми "канониры" в свое время разом продлили контракты, веря, что эти игроки станут будущим клуба. Однако теперь, судя по всему, Карл последует примеру Аарона Рэмси, Джека Уилшира, Алекса Окслейд-Чемберлена и упомянутого Гиббса.
19.06.2019 21:00
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Продажу? Это то есть за него деньги даже дадут?
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