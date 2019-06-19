Бэйнс продлил контракт с "Эвертоном" на следующий сезон

Лейтон Бэйнс Левый защитник Лейтон Бэйнс продлил свое пребывание в "Эвертоне" на 13-й сезон, заключив новый однолетний контракт.

Бэйнс выступает за "ирисок" после своего перехода из "Уигана" в 2007 году. За это время Лейтон зарекомендовал себя одним из лучших крайних защитников страны и прекрасным исполнителем стандартных положений.

В последнее время годы дают о себе знать, ведь Бэйнсу уже 34. В минувшем сезоне Лейтон являлся дублером для Люки Диня, сыграв только шесть матчей в рамках Премьер-Лиги.

Тем не менее, со всем своим опытом, Бэйнс остается важной фигурой для главного тренера Марку Силвы, поэтому Лейтон и согласился задержаться на "Гудисон Парк" еще на год.

"Для меня было жизненно важно сохранить Лейтона в "Эвертоне", и я очень доволен, что вопрос с его контрактом был улажен до начала предсезонной подготовки".

"Лейтон вписал свое имя в историю клуба и является профессионалом топ-уровня. Еще важнее, что Лейтон остается исключительно хорошим футболистом, и ему есть место в наших планах на будущее", — сообщил Силва.


Метки Бэйнс, контракты, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2019 20:20

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  1. serg34 19.06.2019 20:40 # serg34
    Бедный Лейтон. за все время ни одной чашки не взял, лучше бы перешёл к манкам когда звали, хотя и в той помойке тоже загрустил

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  2. kali-myrza 19.06.2019 20:39 # kali-myrza
    Я думал что он уже в доме престарелых

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