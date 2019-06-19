"Юнайтед" объявил о новом контракте с Матой

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что полузащитник Хуан Мата заключил новый контракт с клубом.

Напомним, еще накануне прессе стало известно, что после нескольких месяцев переговоров Мата все-таки достиг компромисса с "красными дьяволами" и решил не уходить с "Олд Траффорд" свободным агентом.



Сегодня "дьяволы" подтвердили, что Мата заключил новый контракт до июня 2021 и опцией продления на 12 месяцев. Таким образом, "Юнайтед" может стать последним клубом в игровой карьере 31-летнего испанца.



Мата выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" в 2014 году. За это время он забил 45 голов в 218 матчах, включая 32 матча в минувшем сезоне во всех соревнованиях, а также выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.



"Для меня настоящая честь представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов. Я нахожусь в "Манчестер Юнайтед" уже пять лет, и я горд, что называю "Олд Траффорд" своим домом".



"Я предвкушаю совместную работу с Оле (Гуннаром Сульшером) и его великолепным штабом. У них захватывающие планы на будущее, и я так горд, что буду частью этого", — сообщил Мата.