Терри заключил новый контракт с "Астон Виллой"
Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри заключил с бирмингемским клубом новый контракт на два года.
Напомним, именно в "Астон Вилле" Терри провел свой заключительный сезон как игрок, добравшись с бирмингемской командой до финала плей-офф Чемпионшип в мае 2018.
Завершив игровую карьеру, в октябре Джон вошел в тренерский штаб Дина Смита на "Вилла Парк" и снова достиг финала плей-офф Чемпионшипа, где бирмингемцам, наконец, улыбнулась удача.
На днях в прессе появились слухи, что "Дерби" рассматривает Терри в качестве возможной замены для своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, находящегося на пороге перехода в "Челси", однако Джон сохранил верность "Астон Вилле" и продлил свой контракт до июня 2021.
19.06.2019 18:15
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