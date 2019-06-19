Терри заключил новый контракт с "Астон Виллой"

Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри заключил с бирмингемским клубом новый контракт на два года.

Напомним, именно в "Астон Вилле" Терри провел свой заключительный сезон как игрок, добравшись с бирмингемской командой до финала плей-офф Чемпионшип в мае 2018.



Завершив игровую карьеру, в октябре Джон вошел в тренерский штаб Дина Смита на "Вилла Парк" и снова достиг финала плей-офф Чемпионшипа, где бирмингемцам, наконец, улыбнулась удача.



На днях в прессе появились слухи, что "Дерби" рассматривает Терри в качестве возможной замены для своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, находящегося на пороге перехода в "Челси", однако Джон сохранил верность "Астон Вилле" и продлил свой контракт до июня 2021.