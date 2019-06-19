Рюдигер, вероятно, пропустит старт нового сезона
Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер, вероятно, пропустит старт нового сезона.
В минувшем сезоне Рюдигер был твердым игроком стартового состава, действуя в связке с Давидом Луисом. Однако Антонио был вынужден досрочно завершить кампанию.
Дело в том, что 28 мая против "Манчестер Юнайтед" Рюдигер получил серьезную травму левого мениска. В результате Антонио лег на операцию и пропустил пять заключительных матчей, включая финал Лиги Европы.
Как стало известно The Telegraph, восстановление 26-летнего игрока сборной Германии проходит нормально, однако на "Стэмфорд Бридж" не собираются форсировать возвращение Рюдигера.
В данный момент "синие" уверены, что Рюдигер не будет готов к матчу первого тура нового сезона Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 11 августа, а равно и к матчу за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" тремя днями позже.
Отсутствие Антонио означает, что сменщику Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси" придется импровизировать и выбирать иное сочетание центральных защитников, нежели сыгранная связка.
Добавим, что на старте нового сезона "Челси" также будет лишен Рубена Лофтус-Чика, Каллума Хадсон-Одои и Риса Джеймса.
19.06.2019 18:00
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Пох, дорогу Джейку Кларк-Солтеру только открывает.
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да и без этого инвалида лфк выебет чолчей
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