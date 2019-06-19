Лонгстафф — только запасной вариант для "Юнайтед"

Шон Лонгстафф из "Ньюкасла" не является приоритетной трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" по укреплению линии полузащиты.

На протяжении последних недель ходили слухи, что "красные дьяволы" вот-вот предложат 25 миллионов фунтов за Лонгстаффа.



Близкие к Лонгстаффу источники подтвердили Manchester Evening News, что "Юнайтед" действительно заинтересован в Шоне и уже контактирует с его представителями, однако в шорт-листе "дьяволов" по укреплению центра поля есть несколько имен, которые расположены выше 21-летнего англичанина.



Сообщается, что "Юнайтед" по-прежнему заинтересован в полузащитнике ПСЖ Адриене Рабьо, а также имеет виды на Деклана Райса из "Вест Хэма" и Юри Тилеманса из "Монако". Только недоступность всех этих игроков может заставить "дьяволов" обратиться к варианту с Лонгстаффом.



Добавим, что Лонгстафф дебютировал за "Ньюкасл" лишь в декабре, а в марте досрочно завершил сезон из-за травмы.