Уолкер заключил с "Сити" новый контракт до 2024 года
Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заключил со своим клубом новый контракт на пять лет.
Два года назад Уолкер переходил к "горожанам" из "Тоттенхэма" в статусе самого дорогого защитника мира — 53 миллиона фунтов. С тех пор Кайл выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Англии.
В минувшем сезоне Уолкер почти полностью лишил игровой практики Данило, заставив того задуматься об уходе из клуба, а также дав повод "Сити" для покупки более серьезного конкурента, которым может стать Жоау Канселу из "Ювентуса".
The Independent предполагает, что по новому контракту 29-летний игрок сборной Англии будет получать более 150 тыс. фунтов в неделю.
"Я в восторге от подписания нового контракта. Выступления за "Сити" оправдывают все мои ожидания и даже больше".
"Это было легкое решение. Я хочу сражаться за трофеи, играть на высочайшем уровне, и я чувствую, что значительно прибавил как игрок, пока здесь нахожусь".
"Видение клуба — на поле и за его пределами — идеально совпадает с моим, и я предвкушаю следующие пять лет здесь, а также надеюсь выиграть еще больше трофеев", — сообщил Уолкер.
19.06.2019 16:30
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Последние комментарии:
Atletico Madrid are close to signing the Benfica midfielder Joao Felix for a fee close to ?120m after agreeing a deal with the player’s representatives and starting negotiations with the Portuguese club
значит Родри в Сити и Гризман в Барсу тоже done deal
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Mats Hummels is to rejoin Bayern Munich from Borussia Dortmund for a fee understood to be ?38m (33.8m) including add-ons, subject to a medical.
хм, странно, что никто из топ-клубов им не интересовался
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ору с лемарса, оказывается он спустя месяцы продолжает бомбить и ищет меня во всех местных фейках) Даунито запомни, знакомый тебе спартан сейчас только с акка ALEXMINCK, запиши где-нибудь в блокнотик, куколд опущенный
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ну что, обезьяны поеблись и разбежались?
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19.06.2019 13:35 #
mikkiynwa
Хачи - это армяне и азеры.
Турки, восточные мужики.
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Источник: http://fapl.ru/posts/71507/?c=1#c6925090
Ормэны не кавказцы, а ещё и православные. Хач, тебя раскусили
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Тень Арнольда.
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Кто не ссыт напишите свои фейки.
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Ну и где твоя медалька ЛЧ? Тень ТАА.
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где новость про Лэмпарда ,ало
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