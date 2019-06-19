Уолкер заключил с "Сити" новый контракт до 2024 года

Кайл Уолкер Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заключил со своим клубом новый контракт на пять лет.

Два года назад Уолкер переходил к "горожанам" из "Тоттенхэма" в статусе самого дорогого защитника мира — 53 миллиона фунтов. С тех пор Кайл выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Англии.

В минувшем сезоне Уолкер почти полностью лишил игровой практики Данило, заставив того задуматься об уходе из клуба, а также дав повод "Сити" для покупки более серьезного конкурента, которым может стать Жоау Канселу из "Ювентуса".

The Independent предполагает, что по новому контракту 29-летний игрок сборной Англии будет получать более 150 тыс. фунтов в неделю.

"Я в восторге от подписания нового контракта. Выступления за "Сити" оправдывают все мои ожидания и даже больше".

"Это было легкое решение. Я хочу сражаться за трофеи, играть на высочайшем уровне, и я чувствую, что значительно прибавил как игрок, пока здесь нахожусь".

"Видение клуба — на поле и за его пределами — идеально совпадает с моим, и я предвкушаю следующие пять лет здесь, а также надеюсь выиграть еще больше трофеев", — сообщил Уолкер.


Метки Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2019 16:30

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  1. pistolero-lfc 19.06.2019 17:12 # pistolero-lfc
    Atletico Madrid are close to signing the Benfica midfielder Joao Felix for a fee close to ?120m after agreeing a deal with the player’s representatives and starting negotiations with the Portuguese club

    значит Родри в Сити и Гризман в Барсу тоже done deal
    ------
    Mats Hummels is to rejoin Bayern Munich from Borussia Dortmund for a fee understood to be ?38m (33.8m) including add-ons, subject to a medical.

    хм, странно, что никто из топ-клубов им не интересовался

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  2. alexminck 19.06.2019 17:09 # alexminck
    ору с лемарса, оказывается он спустя месяцы продолжает бомбить и ищет меня во всех местных фейках) Даунито запомни, знакомый тебе спартан сейчас только с акка ALEXMINCK, запиши где-нибудь в блокнотик, куколд опущенный

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  3. cacique 19.06.2019 16:58 # cacique
    ну что, обезьяны поеблись и разбежались?

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  4. narcot 19.06.2019 16:52 # narcot
    19.06.2019 13:35 #
    mikkiynwa

    Хачи - это армяне и азеры.
    Турки, восточные мужики.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/71507/?c=1#c6925090

    Ормэны не кавказцы, а ещё и православные. Хач, тебя раскусили

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  5. slash-lfc 19.06.2019 16:46 # slash-lfc
    Тень Арнольда.

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  6. electric 19.06.2019 16:45 # electric
    Кто не ссыт напишите свои фейки.

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  7. electric 19.06.2019 16:38 # electric
    Ну и где твоя медалька ЛЧ? Тень ТАА.

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  8. blacker19 19.06.2019 16:37 # blacker19
    где новость про Лэмпарда ,ало

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