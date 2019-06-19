Уолкер заключил с "Сити" новый контракт до 2024 года

Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заключил со своим клубом новый контракт на пять лет.

Два года назад Уолкер переходил к "горожанам" из "Тоттенхэма" в статусе самого дорогого защитника мира — 53 миллиона фунтов. С тех пор Кайл выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Англии.



В минувшем сезоне Уолкер почти полностью лишил игровой практики Данило, заставив того задуматься об уходе из клуба, а также дав повод "Сити" для покупки более серьезного конкурента, которым может стать Жоау Канселу из "Ювентуса".



The Independent предполагает, что по новому контракту 29-летний игрок сборной Англии будет получать более 150 тыс. фунтов в неделю.



"Я в восторге от подписания нового контракта. Выступления за "Сити" оправдывают все мои ожидания и даже больше".



"Это было легкое решение. Я хочу сражаться за трофеи, играть на высочайшем уровне, и я чувствую, что значительно прибавил как игрок, пока здесь нахожусь".



"Видение клуба — на поле и за его пределами — идеально совпадает с моим, и я предвкушаю следующие пять лет здесь, а также надеюсь выиграть еще больше трофеев", — сообщил Уолкер.