"Юнайтед" не получит Райса и Ааронса

"Вест Хэм" и "Норвич" решительно отказались продать в "Манчестер Юнайтед" своих восходящих звезд Деклана Райса и Макса Ааронса, соответственно.

Лишь на днях пресса сообщала, что "красные дьяволы" контактирует с "Вест Хэмом" насчет Иссы Диопы. И если французского защитника "молотобойцы" еще готовы продать, пускай и по астрономической цене, то Райс недоступен для трансфера в принципе.



По информации Sky Sports, в "Вест Хэме" твердо настроены сохранить 20-летнего англичанина, у которого есть контракт до 2024 года. Сам Деклан едва закрепился в качестве основного игрока команды Мануэля Пеллегрини и не будет проситься на выход.



А ESPN сообщает, что "Юнайтед" начинает испытывать разочарование из-за нежелания "Кристал Пэлас" идти на уступки в переговорах по правому защитнику Аарону Ван-Биссаке.



"Дьяволы" даже обратили свой взор на Ааронса как на альтернативу Ван-Биссаке, однако "Норвич" ответил, что лучший молодой игрок минувшего сезона Чемпионшипа не продается ни за какие деньги.



"Канарейки" возлагают большие надежды на 19-летнего англичанина, который в новом сезоне выступит вместе с "канарейками" на уровне Премьер-Лиги.