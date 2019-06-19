"Юнайтед" не получит Райса и Ааронса
"Вест Хэм" и "Норвич" решительно отказались продать в "Манчестер Юнайтед" своих восходящих звезд Деклана Райса и Макса Ааронса, соответственно.
Лишь на днях пресса сообщала, что "красные дьяволы" контактирует с "Вест Хэмом" насчет Иссы Диопы. И если французского защитника "молотобойцы" еще готовы продать, пускай и по астрономической цене, то Райс недоступен для трансфера в принципе.
По информации Sky Sports, в "Вест Хэме" твердо настроены сохранить 20-летнего англичанина, у которого есть контракт до 2024 года. Сам Деклан едва закрепился в качестве основного игрока команды Мануэля Пеллегрини и не будет проситься на выход.
А ESPN сообщает, что "Юнайтед" начинает испытывать разочарование из-за нежелания "Кристал Пэлас" идти на уступки в переговорах по правому защитнику Аарону Ван-Биссаке.
"Дьяволы" даже обратили свой взор на Ааронса как на альтернативу Ван-Биссаке, однако "Норвич" ответил, что лучший молодой игрок минувшего сезона Чемпионшипа не продается ни за какие деньги.
"Канарейки" возлагают большие надежды на 19-летнего англичанина, который в новом сезоне выступит вместе с "канарейками" на уровне Премьер-Лиги.
19.06.2019 16:00
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Вообщем все, кому не лень машут хуйцом в сторону старого унитаза.
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Ливерпуль успел в уходящий вагон заскочить со своей перестройкой. Сейчас эта команда стоила бы икс3.
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Внезапно оказалось, что бабки есть у всех. Просто загляните на Пиренеи, там Реал покупает ноунаме бразил по 50 за штуку, на этом фоне вообще не ясно, сколько стоят проявившие себя игроки АПЛ. Ох, кажется, Юнайтед очередные сотни лямов выкинет на людей, что уровень поднять будут не в состоянии.
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Диопа не по такой уж и астрономической цене молотки готовы продать ващета: 60млн + Марсьяль.
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