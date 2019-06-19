"Эвертон" продал Влашича в ЦСКА

"Эвертон" выручил 14 миллионов фунтов с продажи полузащитника Николы Влашича в московский ЦСКА.

Сами "ириски" приобрели Влашича у "Хайдука" за 10 млн. фунтов летом 2017. Сыграв 19 матчей за мерсисайдский клуб в своем первом и, как оказалось, единственном английском сезоне, год назад Никола отправился в аренду в ЦСКА.



В составе московской команды 21-летний полузащитник сыграл 31 матч и забил восемь голов, включая победный против "Реала" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.



Оставшись довольным игрой Влашича, ЦСКА договорился о выкупе Николы за 14 млн. фунтов. По информации Liverpool Echo, также "Эвертон" сможет получить долю с последующей перепродажи игрока "армейцами".