Погба предпочитает вернуться в "Ювентус"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отдает предпочтение возвращению в "Ювентус", а не переходу в "Реал".

Вот уже несколько недель кряду пресса упорно сватает Погба в "Реал". Частично в этом виноват сам Поль, прямо заявивший о желании поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом.

Sky Sports подтверждает, что Погба открыт к уходу с "Юнайтед", но приоритет 26-летнего француза — возвращение в Турин, который он покинул в 2016 году в статусе самого дорогого футболиста мира.

По информации авторитетного издания, это желание взаимно — "Ювентус" не просто хочет воссоединиться с Полем, но и уже прикладывает все усилия, чтобы договориться со своим бывшим игроком о зарплате.

"Красные дьяволы" по-прежнему не желают продавать Погба, однако Поль может подвергнуть клуб давлению, отказавшись продлевать свой истекающий через два года контракт. В данный момент игрок не хочет заключать новую сделку.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 19.06.2019 15:19 # vyrentz
    А как же Рэмси и Рабьо, их в таком случае куда?

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  2. vyrentz 19.06.2019 15:16 # vyrentz
    Думаю, пора уже садить футболистов на бутылку, только лишь при одной фразе о желании покинуть действующее место работы. Азар выпросился, теперь Неймар и Почба разнылись как телочки без инстаграмма.

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  3. vagifspurs 19.06.2019 15:09 # vagifspurs
    уходи уже быстрее, клоун.

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  4. ivan-4milan 19.06.2019 15:07 # ivan-4milan
    Верните Маура и все будет как при Ферги!

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  5. electric 19.06.2019 15:00 # electric
    Оструил маню.

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