Погба предпочитает вернуться в "Ювентус"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отдает предпочтение возвращению в "Ювентус", а не переходу в "Реал".
Вот уже несколько недель кряду пресса упорно сватает Погба в "Реал". Частично в этом виноват сам Поль, прямо заявивший о желании поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом.
Sky Sports подтверждает, что Погба открыт к уходу с "Юнайтед", но приоритет 26-летнего француза — возвращение в Турин, который он покинул в 2016 году в статусе самого дорогого футболиста мира.
По информации авторитетного издания, это желание взаимно — "Ювентус" не просто хочет воссоединиться с Полем, но и уже прикладывает все усилия, чтобы договориться со своим бывшим игроком о зарплате.
"Красные дьяволы" по-прежнему не желают продавать Погба, однако Поль может подвергнуть клуб давлению, отказавшись продлевать свой истекающий через два года контракт. В данный момент игрок не хочет заключать новую сделку.
19.06.2019 15:00
Просмотров: 769
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А как же Рэмси и Рабьо, их в таком случае куда?
(ответить)
Думаю, пора уже садить футболистов на бутылку, только лишь при одной фразе о желании покинуть действующее место работы. Азар выпросился, теперь Неймар и Почба разнылись как телочки без инстаграмма.
(ответить)
уходи уже быстрее, клоун.
(ответить)
Верните Маура и все будет как при Ферги!
(ответить)
Оструил маню.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий