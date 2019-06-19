Погба предпочитает вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отдает предпочтение возвращению в "Ювентус", а не переходу в "Реал".

Вот уже несколько недель кряду пресса упорно сватает Погба в "Реал". Частично в этом виноват сам Поль, прямо заявивший о желании поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом.



Sky Sports подтверждает, что Погба открыт к уходу с "Юнайтед", но приоритет 26-летнего француза — возвращение в Турин, который он покинул в 2016 году в статусе самого дорогого футболиста мира.



По информации авторитетного издания, это желание взаимно — "Ювентус" не просто хочет воссоединиться с Полем, но и уже прикладывает все усилия, чтобы договориться со своим бывшим игроком о зарплате.



"Красные дьяволы" по-прежнему не желают продавать Погба, однако Поль может подвергнуть клуб давлению, отказавшись продлевать свой истекающий через два года контракт. В данный момент игрок не хочет заключать новую сделку.