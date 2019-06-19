Скоулз оштрафован на 8 тысяч фунтов за ставки
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз был оштрафован на 8 тысяч фунтов за нарушение запрета на ставки.
В период с августа 2015 по январь 2019 Скоулз сделал 140 ставок в букмекерских конторах на общую сумму в 26,159 фунтов и получил чистую прибыль в 5,831 фунт.
В этот период Скоулз был не только совладельцем "Солфорда", но и в течение одного месяца являлся главным тренером "Олдхэма".
FA предъявила обвинения 44-летнему Скоулзу еще в апреле. Свою неправоту Пол признал и сейчас был наказан денежным штрафом.
В своем заявлении Ассоциация сообщает, что Скоулз сделал восемь ставок на "Юнайтед", когда там трудились его близкие товарищи и партнеры по "Солфорду" Райан Гиггз и Ники Батт. Еще одну ставку Пол сделал на победу "Валенсии" над "Барселоной", когда у руля "летучих мышей" находился Гари Невилл.
19.06.2019 14:00
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