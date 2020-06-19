"Ювентус" вернулся за Дармианом

"Ювентус" возобновил свой давний интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиану в свете вероятного расставания с Жоау Канселу.

На текущей неделе стало известно, что Канселу находится на пороге перехода в "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 44 миллиона фунтов плюс бонусы.



На место уходящего игрока чемпионы Серии А собираются пригласить Дармиана. "Ювентус" интересовался своим соотечественником и в предыдущие трансферные окна, но сейчас продажа Маттео вероятна как никогда.



Дело в том, что у 29-летнего итальянца остается всего 12 месяцев по действующему контракту. Кроме того, Дармиан не входит в долгосрочные планы главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, утверждает The Sun.



Среди прочих претендентов на Дармиана, купленного "красными дьяволами" четыре года назад у "Торино" за 12.7 млн. фунтов, называются "Валенсия" и "Интер".