"Эвертон" выкупит Андре Гомеша за 22 млн. фунтов

"Эвертон" близок к сделке по приобретению полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша за 22 миллиона фунтов.

Напомним, сезон 2018/19 Гомеш провел у "ирисок" на правах аренды. Андре потребовалось некоторое время на адаптацию, однако во второй половине кампании он стал ключевым игроком для своего соотечественника Марку Силвы.



Ранее в июне перехватить 25-летнего португальца пытался "Вест Хэм", однако Гомеш отверг этот интерес и теперь собирается вернуться на "Гудисон Парк".



Как сообщает Daily Mail, в минувший понедельник "Эвертон" и "Барселона" совершили прорыв в переговорах, и до конца этой недели Гомеш может заключить контракт с мерсисайдским клубом.



Добавим, что после своего переход из "Валенсии" в 2016 году Гомеш сыграл 78 матчей за "Барселону". Там Андре завоевал два титула Ла Лиги и два Кубка Испании, но основным игроком так и не стал, что и подтолкнуло его к переезду в Англию.