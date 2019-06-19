"Эвертон" выкупит Андре Гомеша за 22 млн. фунтов
"Эвертон" близок к сделке по приобретению полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша за 22 миллиона фунтов.
Напомним, сезон 2018/19 Гомеш провел у "ирисок" на правах аренды. Андре потребовалось некоторое время на адаптацию, однако во второй половине кампании он стал ключевым игроком для своего соотечественника Марку Силвы.
Ранее в июне перехватить 25-летнего португальца пытался "Вест Хэм", однако Гомеш отверг этот интерес и теперь собирается вернуться на "Гудисон Парк".
Как сообщает Daily Mail, в минувший понедельник "Эвертон" и "Барселона" совершили прорыв в переговорах, и до конца этой недели Гомеш может заключить контракт с мерсисайдским клубом.
Добавим, что после своего переход из "Валенсии" в 2016 году Гомеш сыграл 78 матчей за "Барселону". Там Андре завоевал два титула Ла Лиги и два Кубка Испании, но основным игроком так и не стал, что и подтолкнуло его к переезду в Англию.
19.06.2019 12:00
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Красавчик Андре, играет в футбол и хочет быть лидером, уж лучше играть и бится за попадание в ЛЕ, чем выигрывать трофеи к которым ты никаких усилий не приложил.
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