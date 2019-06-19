"Арсенал" готовит предложение по Кирану Тирни

"Арсенал" активизировал свой интерес к левому защитнику "Селтика" и сборной Шотландии Кирану Тирни.

По информации Daily Mail, 22-летний Тирни стал целью номер один "канониров" по укреплению левого фланга обороны после того, как главный тренер Унаи Эмери рекомендовал Кирана руководству своего клуба.



По мнению Эмери, Тирни способен стать усилением для "Арсенала", а заодно стоит разумных денег, что крайне важно для лондонцев, которые на третий сезон подряд остались без Лиги Чемпионов.



В "Селтике" у Тирни есть контракт до 2023 года, однако возможность получить место в составе большого клуба Премьер-Лиги и повысить свои шансы в конкуренции с Энди Робертсоном из "Ливерпуля" за место в шотландской сборной может оказаться слишком заманчивой, чтобы от нее отказаться.



Ожидается, что в самое ближайшее время "Арсенал" направит свое предложение о покупке Тирни. Речь может идти о сумме порядка 20 миллионов фунтов.