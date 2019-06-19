Лукаку не будет активно добиваться своего ухода из МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не будет форсировать свой отъезд из уважения к клубу и его фанатам.

За последние недели Лукаку неоднократно дал понять, что открыт к переезду в Серию А, где в его услугах заинтересован новый главный тренер "Интера" Антонио Конте, в свое время не сумевший заманить Ромелу в "Челси".



Клуб с "Олд Траффорд" не собирается удерживать Лукаку силой, но хочет получить свою компенсацию в 80 миллионов фунтов. В данный момент "Интер" продолжает переговоры с коллегами из Манчестера.



Но если Мино Райола, агент полузащитника "дьяволов" Поля Погба, не гнушается грязных методов, пытаясь вызволить своего клиента из "Юнайтед", то Федерико Пасторелло, представляющий интересы Лукаку, получил указание вести себя достойнее.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Лукаку не будет активно добиваться своего ухода. 26-летний бельгиец занял выжидательную позицию и посмотрит, удастся ли двум клубам договориться.