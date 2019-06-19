Погба получит бонус почти в 4 млн. фунтов за преданность МЮ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба положит в свой карман бонус в 3.78 млн. фунтов за преданность клубу.
Посещая Токио в рамках коммерческого мероприятия в минувший уикенд, Погба заявил о своей готовности покинуть "Юнайтед" ради нового испытания.
По слухам, агент 26-летнего француза Мино Райола уже вовсю ведет переговоры с "Реалом" и "Ювентусом" после того, как его дисквалификация была временно приостановлена Спортивным арбитражным судом.
Однако желание уйти от "красных дьяволов" не помешает Погба получить крупный бонус за преданность клубу — главное для Поля все еще числиться игроком "Юнайтед" к 1 июля.
Как сообщает Daily Mail, на сей раз бонус Погба составит 3.78 млн. фунтов — против 3.46 млн. фунтов годом ранее. Эти цифры предусмотрены пятилетним контрактом полузащитника.
Соответствующие бонусы для своего клиента выбил Райола, когда возвращал своего клиента из "Ювентуса" три года назад. К слову, тогда сам Мино получил комиссионных на 41 млн. фунтов.
19.06.2019 09:00
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Последние комментарии:
ахахахаахах преданость, да он слова то такого никогда не слышал))))
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Нигер со своим агентом разводят мешков как детей.
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Развод 100 лвла. Пздц, этот клоун доит МЮ как хочет.
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Погба: похоже, мне нужен новый вызов
МЮ: получи 3,78 млн за преданность
Лол. Какие же пидаpасы.
П.С. Я понимаю, что так положено по контракту. Но ситуация так абсурдна, что охyеть можно.
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покупная преданность - самая крепкая преданность)
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ну и юротдел у МЮ!))
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преданность у него только к деньгам.
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теперь в мю кто больше передоет клуб
санчес топарик
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Все последние игры где играл этот арангутан про9баны, и в сбоной тоже) - яркий показатель
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тандем мозго9бов, когда ты уже свалишь то и будешь ипать мозг Зидану и компании???
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Погба и преданность))) Вудворд ну ты и топ)) это если бы фул контракт отработал ищо 20 лямов отгрузил)))
Сценарий: 1 июля получает бонус за преданность; 2 июль делает прошения о трансфере; 3 июля уходит в Реал по сниженной цене)
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Звание заслуженного дояра этому господину!
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Как же он заебал, Botan1k отсоси уже у своей легенды и сьебите нахуй отсюда.
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К слову, тогда сам Мино получил комиссионных на 41 млн. фунтов.
Полюбому Эд Вудвард в доле )) Погба - жадная обезьяна, тупо тянет время, занимая пространство на fapl.ru
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