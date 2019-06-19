Погба получит бонус почти в 4 млн. фунтов за преданность МЮ

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба положит в свой карман бонус в 3.78 млн. фунтов за преданность клубу.

Посещая Токио в рамках коммерческого мероприятия в минувший уикенд, Погба заявил о своей готовности покинуть "Юнайтед" ради нового испытания.

По слухам, агент 26-летнего француза Мино Райола уже вовсю ведет переговоры с "Реалом" и "Ювентусом" после того, как его дисквалификация была временно приостановлена Спортивным арбитражным судом.

Однако желание уйти от "красных дьяволов" не помешает Погба получить крупный бонус за преданность клубу — главное для Поля все еще числиться игроком "Юнайтед" к 1 июля.

Как сообщает Daily Mail, на сей раз бонус Погба составит 3.78 млн. фунтов — против 3.46 млн. фунтов годом ранее. Эти цифры предусмотрены пятилетним контрактом полузащитника.

Соответствующие бонусы для своего клиента выбил Райола, когда возвращал своего клиента из "Ювентуса" три года назад. К слову, тогда сам Мино получил комиссионных на 41 млн. фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2132

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scauzer11 19.06.2019 09:52 # scauzer11
    ахахахаахах преданость, да он слова то такого никогда не слышал))))

    (ответить)

  2. ofori-twumasi 19.06.2019 09:51 # ofori-twumasi
    Нигер со своим агентом разводят мешков как детей.

    (ответить)

  3. lampard78 19.06.2019 09:43 # lampard78
    Развод 100 лвла. Пздц, этот клоун доит МЮ как хочет.

    (ответить)

  4. manchester-united 19.06.2019 09:43 # manchester-united
    Погба: похоже, мне нужен новый вызов
    МЮ: получи 3,78 млн за преданность
    Лол. Какие же пидаpасы.
    П.С. Я понимаю, что так положено по контракту. Но ситуация так абсурдна, что охyеть можно.

    (ответить)

  5. ugunner4 19.06.2019 09:37 # ugunner4
    покупная преданность - самая крепкая преданность)

    (ответить)

  6. danilych89 19.06.2019 09:37 # danilych89
    ну и юротдел у МЮ!))

    (ответить)

  7. dr-b1ack 19.06.2019 09:35 # dr-b1ack
    преданность у него только к деньгам.

    (ответить)

  8. blackdreamer 19.06.2019 09:31 # blackdreamer
    теперь в мю кто больше передоет клуб
    санчес топарик

    (ответить)

  9. morkovka 19.06.2019 09:28 # morkovka
    Все последние игры где играл этот арангутан про9баны, и в сбоной тоже) - яркий показатель

    (ответить)

  10. morkovka 19.06.2019 09:27 # morkovka
    тандем мозго9бов, когда ты уже свалишь то и будешь ипать мозг Зидану и компании???

    (ответить)

  11. botan1k 19.06.2019 09:20 # botan1k
    Погба и преданность))) Вудворд ну ты и топ)) это если бы фул контракт отработал ищо 20 лямов отгрузил)))

    Сценарий: 1 июля получает бонус за преданность; 2 июль делает прошения о трансфере; 3 июля уходит в Реал по сниженной цене)

    (ответить)

  12. brown-ale 19.06.2019 09:14 # brown-ale
    Звание заслуженного дояра этому господину!

    (ответить)

  13. vagifspurs 19.06.2019 09:13 # vagifspurs
    Как же он заебал, Botan1k отсоси уже у своей легенды и сьебите нахуй отсюда.

    (ответить)

  14. pistolero-lfc 19.06.2019 09:07 # pistolero-lfc
    К слову, тогда сам Мино получил комиссионных на 41 млн. фунтов.

    Полюбому Эд Вудвард в доле )) Погба - жадная обезьяна, тупо тянет время, занимая пространство на fapl.ru

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: