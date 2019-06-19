Погба получит бонус почти в 4 млн. фунтов за преданность МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба положит в свой карман бонус в 3.78 млн. фунтов за преданность клубу.

Посещая Токио в рамках коммерческого мероприятия в минувший уикенд, Погба заявил о своей готовности покинуть "Юнайтед" ради нового испытания.



По слухам, агент 26-летнего француза Мино Райола уже вовсю ведет переговоры с "Реалом" и "Ювентусом" после того, как его дисквалификация была временно приостановлена Спортивным арбитражным судом.



Однако желание уйти от "красных дьяволов" не помешает Погба получить крупный бонус за преданность клубу — главное для Поля все еще числиться игроком "Юнайтед" к 1 июля.



Как сообщает Daily Mail, на сей раз бонус Погба составит 3.78 млн. фунтов — против 3.46 млн. фунтов годом ранее. Эти цифры предусмотрены пятилетним контрактом полузащитника.



Соответствующие бонусы для своего клиента выбил Райола, когда возвращал своего клиента из "Ювентуса" три года назад. К слову, тогда сам Мино получил комиссионных на 41 млн. фунтов.