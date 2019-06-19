Моуриньо предпочитает поработать со сборной

Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что теперь больше хочет поработать со сборной, нежели с клубом.

После своего увольнения из "Юнайтед" в декабре 2018 Моуриньо неоднократно говорил, что его приоритет — клубный футбол. Жозе надеялся вернуться к работе к началу предсезонного периода.

До выхода клубов из отпусков остается две-три недели, а 56-летний португалец до сих пор не определился с новым пристанищем. Теперь Жозе думает о национальных командах.

"Я хочу сражаться за победу в новых соревнованиях. Я думаю о Чемпионате Мира и Чемпионате Европы".

"У меня давно было желание отправиться в такого рода приключение. Прямо сейчас я больше вижу себя в национальной команде, чем в новом клубе".

"Является ли сборная Португалии правильной командой для меня? Не обязательно", — сообщил Моуриньо Eleven Sports.


Метки Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2019 08:00

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  1. lfc-krr 19.06.2019 08:27 # lfc-krr
    Саутгейт - на измене.

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  2. udaff 19.06.2019 08:10 # udaff
    А на что ж жаловаться тогда? Про руководство, которое трансферами не поддержало, в таком случае не скажешь.

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  3. mumunayted 19.06.2019 08:08 # mumunayted
    В год пару игр и все а в клубах надо потеть

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