Моуриньо предпочитает поработать со сборной

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что теперь больше хочет поработать со сборной, нежели с клубом.

После своего увольнения из "Юнайтед" в декабре 2018 Моуриньо неоднократно говорил, что его приоритет — клубный футбол. Жозе надеялся вернуться к работе к началу предсезонного периода.



До выхода клубов из отпусков остается две-три недели, а 56-летний португалец до сих пор не определился с новым пристанищем. Теперь Жозе думает о национальных командах.



"Я хочу сражаться за победу в новых соревнованиях. Я думаю о Чемпионате Мира и Чемпионате Европы".



"У меня давно было желание отправиться в такого рода приключение. Прямо сейчас я больше вижу себя в национальной команде, чем в новом клубе".



"Является ли сборная Португалии правильной командой для меня? Не обязательно", — сообщил Моуриньо Eleven Sports.