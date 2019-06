Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" бросает все силы на согласование трансфера Аарона Ван-Биссаки. "Манчестер Сити" по-прежнему хочет Бена Чилуэлла. "Ливерпуль" вышел на контакт с агентом Калиду Кулибали. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

ПСЖ готов продать нападающего Неймара этим летом. (ESPN)



"Манчестер Юнайтед" сосредоточился на переговорах по правому защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке и не перейдет к прочим целям, пока не оформит трансфер англичанина. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" предложил включить своего защитника Фила Джонса в сделку по Иссе Диопу из "Вест Хэма". (The Sun)



"Юнайтед" сделал запрос насчет полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. (The Sun)



ПСЖ может завершить интерес к голкиперу "Юнайтед" Давиду Де Хеа в случае покупки Джанлуиджи Доннаруммы из "Милана". (The Sun)



"Юнайтед" может обратиться насчет крайнего защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая. (Di Marzio)



"Манчестер Сити" по-прежнему заинтересован в защитнике "Лестера" Бене Чилуэлле, несмотря на планы вернуть Анхелиньо из ПСВ. (Goal)



"Ливерпуль" контактирует с агентом защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Il Matino)



Голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти открыт к переходу в "Ливерпуль" на роль дублера для Алиссона. (Evening Standard)



"Арсенал" отказался от покупки Йоакима Андерсена, поэтому возможность приобрести датского защитника "Сампдории" за 31.2 млн. фунтов была предложена "Тоттенхэму". (Daily Star)



"Рома" хочет 62.4 млн. фунтов от "Тоттенхэма" за полузащитника Николо Дзаньоло. (Calciomercato)



"Реал" готов предложить "Тоттенхэму" 45 млн. фунтов плюс Дани Себаллоса за полузащитника Кристиана Эриксена. (The Sun)



"Бернли" отклонил предложение "Фенербахче" об аренде с последующим выкупом защитника Бена Гибсона. (Sky Sports)



"Уотфорд" обратился к ПСЖ насчет полузащитника Гастона Перейро. (Watford Observer)



"Саутгемптон" близок к покупке нападающего "Бирмингема" Че Адамса за 14 млн. фунтов. На игрока также претендовали "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли". (Daily Star)



"Астон Вилла" готовит предложение о покупке защитника "Юнайтед" Акселя Туанзебе. (Daily Mail)



Другое



Клод Макелеле войдет в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в "Челси". (Goal)



Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес обдумывает предложение китайского "Далянь Ифан", который готов ему платить 12 млн. фунтов в год. (Sky Sports)



Стива Уолша на должность спортивного директора "Юнайтед" рекомендовал сам сэр Алекс Фергюсон, однако исполнительный директор Эд Вудворд проигнорировал эту рекомендацию. (Sky Sports)



"Юнайтед" предложил вернуться в клуб своему экс-полузащитнику Даррену Флетчеру. (Daily Mail)



"Ливерпуль" и "Челси" получили только 5 тыс. билетов на матч за Суперкубок Европы. (Sky Sports)