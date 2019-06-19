Артета не спешит уходить из "Сити"

Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Микель Артета заявил, что не будет спешить с уходом из клуба ради самостоятельной карьеры.

Артету связывали с уходом из "Сити" еще прошлым летом. Тогда помощника Хосепа Гвардиолы называли кандидатом на должность главного тренера "Арсенала", однако "канониры" предпочли своему бывшему капитану опытного Унаи Эмери.



Также Артета мог бы рассматриваться тем, кто продолжит дело Гвардиолы, когда тот уйдет из "Сити". Однако ждать такого шанса Артете пришлось бы долго — после завоевания требла клуб хочет наградить Хосепа новым контрактом до 2024 года.



Кажется, уход из "Сити" — единственная возможность для 37-летнего испанца поработать в качестве самостоятельного специалиста, однако эта мечта может подождать.



"Я благодарен за то, где я сейчас, и за тот опыт, который я получаю. Я не могу просить о лучшем коллективе парней, чтобы проводить у них тренировки".



"Я уже много лет разделяю многие из идей Гвардиолы, и я пока не буду спешить с тем, чтобы становиться главным тренером", — сообщил Артета Marca.