"Тоттенхэм" присмотрел замену Алдервейрелду

"Тоттенхэм" попытается приобрести центрального защитника "Сампдории" Йоакима Андерсена в случае расставания с Тоби Алдервейрлдом.

В силу особенности своего контракта, Алдервейрелд может быть выкуплен этим летом за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов. "Шпоры" бессильны этому помешать, а потому вынуждены задумываться о замене 30-летнему бельгийцу.



По информации Evening Standard, лондонцы готовы восполнить возможную потерю Тоби с помощью Андерсена, партнера своего полузащитника Кристиана Эриксена по сборной Дании.



Йоаким также привлекает интерес со стороны итальянских грандов, включая "Ювентус", который готов дать старт своей трансферной кампании после назначения главным тренером Маурицио Сарри.



В то же время сообщается, что "Тоттенхэм" не будет предпринимать активных действий в отношении Андерсона до тех пор, пока не прояснится ситуация с Алдервейрелдом — в Северном Лондоне хотят сперва узнать, останется Тоби или уйдет.