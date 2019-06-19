Лукаку может оказаться не по карману "Интеру"

Трансфер нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку в "Интер" зависит от того, удастся ли итальянскому клубу избавиться от ненужных новому главному тренеру Антонио Конте игроков.

В последние недели Лукаку не делал секрета из своего желания перебраться в Серию А, а Конте даже назвал лучшим тренером в мире.



Однако стоимость Ромелу в 80 миллионов фунтов и его недельная зарплата в 255 тыс. фунтов заставляют боссов "Интера" хорошо подумать, прежде чем совершать столь внушительную инвестицию.



В данный момент клуб Серии А пытается найти деньги на Лукаку с помощью продажи некоторых игроков. На трансфер выставлены Раджа Наингголан, Иван Перишич, Жоау Мариу и Мауро Икарди, но пока покупателей на кого-либо из этой четверки не нашлось.



Если выгодно продать этих игроков не получится, "Интеру" будет затруднительно купить Лукаку, ведь Ромелу — не единственная трансферная цель Конте, который также интересуется Никол Бареллой из "Кальяри" и Эдином Джеко из "Ромы".