Мата останется в "Юнайтед" до 2022 года

"Манчестер Юнайтед" договорился с полузащитником Хуаном Матой о новом контракте — причем сразу на три года.

Действующее соглашение Маты с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю истекает менее чем через две недели, однако Хуан не последует примеру Антонио Валенсии и Андера Эрреры, которые покидают "Олд Траффорд" свободным агентом.



По информации The Guardian, длившиеся несколько недель переговоры с экс-игроком "Челси" увенчались успехом. Стороны долгое время не могли согласовать зарплату и длительность нового контракта, но в конце концов компромисс будет найден.



Сообщается, что зарплата Маты не претерпит существенных изменений, зато Хуан получит трудовой договор сразу на три года, а вместе с тем и возможность завершить игровую игровую карьеру в "Юнайтед".



31-летний испанец согласился продлить сотрудничество с "красными дьяволами", несмотря на интерес "Барселоны" и несмотря на роль игрока ротации, которую ему отводит главный тренер Оле Гуннар Сульшер.



Добавим, что после своего перехода из "Челси" за 37.5 миллионов фунтов в январе 2014 Мата забил 47 голов и отдал 39 результативных передач в 238 матчах.