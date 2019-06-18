Стив Уолш может стать спортивным директором "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" может пригласить на роль спортивного или технического директора Стива Уолша, ранее трудившегося в "Лестере" и "Эвертоне".

Уолш находится без работы с прошлого лета, когда от его услуг предпочел оказаться "Эвертон" после всего двух сезонов сотрудничества. Именно Стив привел на "Гудисон Парк" Джордана Пикфорда, Майкла Кина и Идриссу Гейе, но провальные трансферы перевесили: Дэви Классен, Сандро Рамирес и Янник Боласи.



Гораздо успешнее Уолш трудился в "Лестере", куда он заполучил Нголо Канте, Рияда Махреза и Джейми Варди — игроков, сделавших огромный вклад в сенсационное чемпионство "лис" в сезоне 2015/16.



Теперь 54-летний специалист, обладающий большим авторитетом и связями, может вернуться к трудовой деятельности в "Юнайтед". По информации Daily Mail, клуб с "Олд Траффорд" всерьез обсуждает кандидатуру Уолша.



Сообщается, что у Стива есть ощутимая поддержка в руководстве "Юнайтед". В плане опыта Уолш значительно превосходит бывших игроков "красных дьяволов" вроде Патриса Эвра и Рио Фердинанда, которых также сватают в директорское кресло в Манчестере.