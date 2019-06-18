"Ливерпуль" отправил Шейи Оджо за практикой в "Рейнджерс"

Шейи Оджо Вингер "Ливерпуля" Шейи Оджо проведет сезон 2019/20 под крылом Стивена Джеррарда в "Рейнджерс" на правах аренды.

Оджо находится в системе "Ливерпуля" уже восемь лет, но к своему 21 году пока сыграл только 13 матчей за первую команду "красных", вдобавок несколько раз побывав в аренде.

Шейи совершенно провалил минувший сезон, в течение которого он сыграл только три матча во французской Лиге 1 за "Реймс", и теперь отправляется в Глазго, чтобы помочь "Рейнджерс" навязать борьбу "Селтику" за шотландский титул.

По всей видимости, на "Энфилде" остались довольны тем, какого прогресса добился Райан Кент за время стажировки у Джеррарда в минувшем сезоне, и теперь решили отправить к своей легенде другое молодое дарование.


Метки аренда, Ливерпуль, Оджо, Рейнджерс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2019 21:00

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  1. tigerpool 18.06.2019 21:01 # tigerpool
    Всех этих молодых даровании надо отдать Стиви на обкатку

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