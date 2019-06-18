"Лион" готов выслушать предложения по Фекиру

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс подтвердил, что плеймейкер Набиль Фекир доступен для трансфера этим летом.

Напомним, год назад Фекир едва не перешел в "Ливерпуль". Сделка стоимостью 53 миллиона фунтов сорвалась в последний момент, когда Набиль, по слухам, уже успел поучаствовать в фотосессии с красной футболкой.



На протяжении этого года не утихали слухи, что "Ливерпуль" вернется за Фекиром, хотя издание Liverpool Echo уверено, что мерсисайдский клуб окончательно потерял интерес к Набилю.



Также 25-летнего француза сватали в другие клубы Премьер-Лиги и Европы, и это неспроста.



"Он склоняется к уходу из клуба. Мы открыты к переговорам. Пока у нас нет новостей. Мы ожидаем получить предложения в ближайшие дни, но пока у нас нет ни одного", —цитирует Оляса официальный веб-сайт "Лиона".



Добавим, что у Фекира остается всего 12 месяцев по контракту. Ожидается, что суммы около 45 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "Лион" отпустить своего воспитанника.