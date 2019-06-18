"Лион" готов выслушать предложения по Фекиру

Набиль Фекир Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс подтвердил, что плеймейкер Набиль Фекир доступен для трансфера этим летом.

Напомним, год назад Фекир едва не перешел в "Ливерпуль". Сделка стоимостью 53 миллиона фунтов сорвалась в последний момент, когда Набиль, по слухам, уже успел поучаствовать в фотосессии с красной футболкой.

На протяжении этого года не утихали слухи, что "Ливерпуль" вернется за Фекиром, хотя издание Liverpool Echo уверено, что мерсисайдский клуб окончательно потерял интерес к Набилю.

Также 25-летнего француза сватали в другие клубы Премьер-Лиги и Европы, и это неспроста.

"Он склоняется к уходу из клуба. Мы открыты к переговорам. Пока у нас нет новостей. Мы ожидаем получить предложения в ближайшие дни, но пока у нас нет ни одного", —цитирует Оляса официальный веб-сайт "Лиона".

Добавим, что у Фекира остается всего 12 месяцев по контракту. Ожидается, что суммы около 45 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "Лион" отпустить своего воспитанника.


Метки Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2019 20:00

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  1. tigerpool 18.06.2019 21:00 # tigerpool
    За 20 ку можно было бы его забрать. Пусть исполниться мечта парня

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  2. zloy-vasya 18.06.2019 20:43 # zloy-vasya
    Предлагаю продать его не так сильно дорого.

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  3. hammersmith 18.06.2019 20:24 # hammersmith
    на хуй посланы.

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  4. chelsiukpro 18.06.2019 20:12 # chelsiukpro
    За 30 отдадите! 12 месяцев осталось по контракту

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