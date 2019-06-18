Мэддисон: "Мой трофейный кабинет пуст, и я хочу это исправить"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэдддисон заявил, что отчаянно хочет выигрывать трофеи.

Блестяще отыграв свой дебютный сезон на уровне Премьер-Лиги, 22-летний Мэддисон стал трансферной целью для больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", и теперь оценивается в 60 миллионов фунтов.



Если Джеймс и не сменит клуб этим летом, то едва ли надолго задержится в "Лестере" — амбиции гонят игрока молодежной сборной Англии вперед.



"Я хочу быть победителем. В конце своей карьеры ты можешь оглянуться и сказать: "Да несколько наград лучшему игроку матча здесь и звание лучшего игрока сезона там". Однако футбол — это командная игра, это не теннис или гольф, где ты сам за себя. Это командная игра, и я хочу чтобы у меня были медали в конце своей карьеры".



"Другие парни уже добивались успехов в каких-либо соревнованиях. Мой же трофейный кабинет пуст в данную минуту. У меня есть несколько индивидуальных наград, но нет медалей победителей. Я отчаянно хочу побеждать", — сообщил Мэддисон The Guardian.