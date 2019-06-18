Мэддисон: "Мой трофейный кабинет пуст, и я хочу это исправить"
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэдддисон заявил, что отчаянно хочет выигрывать трофеи.
Блестяще отыграв свой дебютный сезон на уровне Премьер-Лиги, 22-летний Мэддисон стал трансферной целью для больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", и теперь оценивается в 60 миллионов фунтов.
Если Джеймс и не сменит клуб этим летом, то едва ли надолго задержится в "Лестере" — амбиции гонят игрока молодежной сборной Англии вперед.
"Я хочу быть победителем. В конце своей карьеры ты можешь оглянуться и сказать: "Да несколько наград лучшему игроку матча здесь и звание лучшего игрока сезона там". Однако футбол — это командная игра, это не теннис или гольф, где ты сам за себя. Это командная игра, и я хочу чтобы у меня были медали в конце своей карьеры".
"Другие парни уже добивались успехов в каких-либо соревнованиях. Мой же трофейный кабинет пуст в данную минуту. У меня есть несколько индивидуальных наград, но нет медалей победителей. Я отчаянно хочу побеждать", — сообщил Мэддисон The Guardian.
18.06.2019 19:00
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Вообще-то trophy cabinet - это не кабинет, а шкаф https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/trophy-cabinet
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Сити - трофейная машина
Лосерпул - безтрофейная помойка
Вибирай Сам
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сити, челси, арсенал. выбирай!
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Ну тут путь только в Сити или Челси. У лфц в ближайшие 13 лет трофеев не намечается. А гг и мю вообще скоро расформируют
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Тебе в Челси тогда нужно или в МС. Челси, практически каждый сезон с трофеем, а МС и подавно.
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