"Атлетико" может переманить Джаку из "Арсенала"

Стремительное развитие событий вокруг полузащитника "Атлетико" Родри может иметь негативные последствия для "Арсенала".

Ранее во вторник стало известно, что Родри уведомил свой клуб о желании уйти в это трансферное окно. Это случилось после того, как "Манчестер Сити" и "Бавария" выразили готовность выплатить 70 миллионов евро (62.5 млн. фунтов) отступных по контракту 22-летнего испанца.



Несмотря на наличие грозного конкурента в лице "Баварии", Daily Mail и The Telegraph называют фаворитом в борьбе за Родри именно "Сити", который давно находится в поисках преемника для Фернандиньо.



В минувшем сезоне Родри провел 47 матчей за "Атлетико", забив три гола и отдав одну результативную передачу. Клуб из Мадрида бессилен помешать уходу своего ключевого игрока и вынужден задумываться о том, как восполнить эту потерю.



По информации Daily Mirror, этой заменой для Родри в "Атлетико" может стать Гранит Джака, чей "Арсенал" оказался в весьма стесненном финансовом положении из-за непопадания в Лигу Чемпионов.



"Канониры" не хотят продавать Джаку, однако сильно ограниченный трансферный бюджет может заставить их задуматься о расставании с Гранитом, если за того будут предложены хорошие деньги.



Добавим, что в 2016 году сами лондонцы купили Джаку у менхенгладбахской "Боруссии" за 35 млн. фунтов. С тех пор "Арсенал" больше не попадал в Лигу Чемпионов.