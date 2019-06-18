"Юнайтед" очень далек от покупки Магуайра или Диопа

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему очень далек от приобретения защитников Харри Магуайра из "Лестера" или Иссы Диопа из "Вест Хэма".

26-летний Магуайр считается целью номер один по укреплению центра обороны и для "Юнайтед", и для их соседей из "Манчестер Сити".



Однако ESPN стало известно от своих источников, что переход Харри в команду Оле Гуннара Сульшера крайне маловероятен. В данный момент "Юнайтед" предлагает за англичанина только 40 миллионов фунтов — вдвое меньше, чем требуют "лисы".



Столь же дорогим оказался и Диоп. На днях стало известно, что "красные дьяволы" выразили готовность заплатить 45 млн. фунтов и отдать одного из своих игроков в обмен на Иссу, но "Вест Хэму" этого мало.



The Telegraph располагает информацией, что только сумма в 75 млн. фунтов заставит "молотобойцев" задуматься о расставании со своей восходящей звездой, купленной год назад у "Тулузы" за 22 млн.



The Independent в свою очередь утверждает, что "Вест Хэм" потребовал от "Юнайтед" включить в сделку по Диопу нападающего Антони Мартиаля, однако на "Олд Траффорд" не готовы отпустить игрока, который недавно заключил новый контракт.