"Юнайтед" очень далек от покупки Магуайра или Диопа

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" по-прежнему очень далек от приобретения защитников Харри Магуайра из "Лестера" или Иссы Диопа из "Вест Хэма".

26-летний Магуайр считается целью номер один по укреплению центра обороны и для "Юнайтед", и для их соседей из "Манчестер Сити".

Однако ESPN стало известно от своих источников, что переход Харри в команду Оле Гуннара Сульшера крайне маловероятен. В данный момент "Юнайтед" предлагает за англичанина только 40 миллионов фунтов — вдвое меньше, чем требуют "лисы".

Столь же дорогим оказался и Диоп. На днях стало известно, что "красные дьяволы" выразили готовность заплатить 45 млн. фунтов и отдать одного из своих игроков в обмен на Иссу, но "Вест Хэму" этого мало.

The Telegraph располагает информацией, что только сумма в 75 млн. фунтов заставит "молотобойцев" задуматься о расставании со своей восходящей звездой, купленной год назад у "Тулузы" за 22 млн.

The Independent в свою очередь утверждает, что "Вест Хэм" потребовал от "Юнайтед" включить в сделку по Диопу нападающего Антони Мартиаля, однако на "Олд Траффорд" не готовы отпустить игрока, который недавно заключил новый контракт.


Метки Вест Хэм, Диоп, Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2019 17:00

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  1. mancunia-planet 18.06.2019 18:03 # mancunia-planet
    Марсьяля им, хуй ёпта

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  2. quavo 18.06.2019 17:36 # quavo
    В мире есть норм защи причем доступные, миленкович с фиорентины, хименес с атлетико, де лихт , опытные хуммельс , тоби , но нет сука эти пидарасы смотрят на хуил каких то

    Источник: http://fapl.ru/posts/71492/?c=1#c6924736

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  3. keane16 18.06.2019 17:02 # keane16
    Заебись, ой как заебись. Пусть все так и останется

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