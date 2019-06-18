Джеррард отклонил запрос "Дерби"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отверг интерес "Дерби", который уже вовсю ищет замену Фрэнку Лэмпарду.

И хотя накануне президент "баранов" Мел Моррис заявил, что "Челси" пока не обращался к его клубу насчет Лэмпарда, на "Прайд Парк" отлично понимают, что они бессильны помешать возвращению Фрэнка в клуб, в котором он провел 13 лет как игрок.



Предполагается, что сейчас Лэмпард направляется на яхту к владельцу "синих" Роману Абрамовичу, чтобы обсудить детали своего назначения. Не желая терять время даром, "Дерби" принялся искать замену Фрэнку.



Лишь сегодня утром стало известно, что "бараны" рассматривают Джона Терри, ассистента главного тренера "Астон Виллы", на замену Лэмпарду. Также в шорт-листе клуба Чемпионшипа значился Джеррард.



Однако имя Стивена Моррису пришлось вычеркнуть, сообщает The Times. Экс-капитан "Ливерпуля" отклонил запрос "Дерби", поскольку сосредоточен на работе с "Рейнджерс", который он возглавил лишь год назад и с которым у него есть контракт до 2022 года.



В данный момент Джеррард активно готовит свою команду к новому сезону, надеясь навязать "Селтику" борьбу за титул — в минувшей кампании "Рейнджерс" финишировал в девяти очках позади чемпиона, тогда как годом ранее отставание составило все 12 очков.