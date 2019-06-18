"Арсенал" начнет новый сезон без Беллерина

Основной правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин пропустит старт нового сезона.

Беллерин находится вне игры с января, когда против "Челси" он надорвал крестообразные связки колена. Спустя несколько дней Эктор перенес операцию в родной Испании.



Изначально доктора отводили от шести до девяти месяцев на восстановление, оставляя 24-летнему защитнику шансы поправиться к старту кампании 2019/20.



Однако Evening Standard в эксклюзивном материале утверждает, что Беллерину не удастся уложиться в минимальные сроки. Эктор будет заниматься в предсезонный период, но от новой кампании пропустит несколько первых недель, как минимум.



Эта проблема усугубляется тем, что "Арсенал" уже попрощался со Штефаном Лихтштайнером. В сложившейся ситуации главному тренеру лондонцев Унаи Эмери придется задействовать справа в обороне Эйнсли Мэйтланд-Найлса или выйти на трансферный рынок.