Сакки: "Сарри на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино"
Бывший наставник "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки считает, что в лице Маурицио Сарри "Челси" лишился тренера одного уровня с Юргеном Клоппом, Хосепом Гвардиолой и Маурисио Почеттино.
Проведя всего один сезон у руля "Челси", этим летом Сарри вернулся на родину в Италию и заключил контракт с "Ювентусом".
Маурицио оставил неоднозначное впечатление за время работы в Англии, однако Сакки ничуть не сомневается в правильности решения "Ювентуса".
"Сарри представляет собой революционный выбор для "Ювентуса" и в то же время очень важный, потому что "Ювентус" обладает такой историей и таким большим количеством фанатов".
"Если они начнут играть в чуть более дерзкий и современный футбол, это очень поможет развитию итальянской лиги в целом".
"Сарри на том же уровне, что Клопп, Гвардиола и Почеттино. У всех них одинаковое видение игры и отношение к работе", — цитирует Сакки Goal.
18.06.2019 15:00
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Последние комментарии:
Хороший тренер как не крути! Новая философия нового поколения! Жаль что покинул после 1 сезона.
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Я могу это сказать про Конте - что он даже лучше и пепуна и клопа и пакета но никак не сарри
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При всём уважении к мнению Сакки, Сарри не показал себя как тренер вообще. Упрямый настолько, что иногда кажется тупым.
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Возможно. В АПЛ пока не узнаем... Рано ушел дед.
Is it too late now to say Sarri?
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На фото 3 тренера: Клопп, Кепа и Сарри
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кепа на уровне сарри
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На том же уровне что
- 1 трофей за 4 года
- 0 трофеев за 5 лет
- и лысый шарлатан который кроме топ-клубов на их пике нигде не работал
Норм поссал на старикана
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Сакки Сарри
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