Сакки: "Сарри на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино"

Юрген Клопп и Маурицио Сарри Бывший наставник "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки считает, что в лице Маурицио Сарри "Челси" лишился тренера одного уровня с Юргеном Клоппом, Хосепом Гвардиолой и Маурисио Почеттино.

Проведя всего один сезон у руля "Челси", этим летом Сарри вернулся на родину в Италию и заключил контракт с "Ювентусом".

Маурицио оставил неоднозначное впечатление за время работы в Англии, однако Сакки ничуть не сомневается в правильности решения "Ювентуса".

"Сарри представляет собой революционный выбор для "Ювентуса" и в то же время очень важный, потому что "Ювентус" обладает такой историей и таким большим количеством фанатов".

"Если они начнут играть в чуть более дерзкий и современный футбол, это очень поможет развитию итальянской лиги в целом".

"Сарри на том же уровне, что Клопп, Гвардиола и Почеттино. У всех них одинаковое видение игры и отношение к работе", — цитирует Сакки Goal.


Метки Сакки, Сарри, тренеры, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1130

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 18.06.2019 16:29 # chelsiukpro
    Хороший тренер как не крути! Новая философия нового поколения! Жаль что покинул после 1 сезона.

    (ответить)

  2. gio 18.06.2019 16:04 # gio
    Я могу это сказать про Конте - что он даже лучше и пепуна и клопа и пакета но никак не сарри

    (ответить)

  3. leysan 18.06.2019 15:58 # leysan
    При всём уважении к мнению Сакки, Сарри не показал себя как тренер вообще. Упрямый настолько, что иногда кажется тупым.

    (ответить)

  4. sisyazavr 18.06.2019 15:45 # sisyazavr
    Возможно. В АПЛ пока не узнаем... Рано ушел дед.
    Is it too late now to say Sarri?

    (ответить)

  5. pistolero-lfc 18.06.2019 15:20 # pistolero-lfc
    На фото 3 тренера: Клопп, Кепа и Сарри

    (ответить)

  6. blackdreamer 18.06.2019 15:09 # blackdreamer
    кепа на уровне сарри

    (ответить)

  7. superglor 18.06.2019 15:04 # superglor
    На том же уровне что
    - 1 трофей за 4 года
    - 0 трофеев за 5 лет
    - и лысый шарлатан который кроме топ-клубов на их пике нигде не работал

    Норм поссал на старикана

    (ответить)

  8. rocket-king 18.06.2019 15:01 # rocket-king
    Сакки Сарри

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: