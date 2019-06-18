Сакки: "Сарри на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино"

Бывший наставник "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки считает, что в лице Маурицио Сарри "Челси" лишился тренера одного уровня с Юргеном Клоппом, Хосепом Гвардиолой и Маурисио Почеттино.

Проведя всего один сезон у руля "Челси", этим летом Сарри вернулся на родину в Италию и заключил контракт с "Ювентусом".



Маурицио оставил неоднозначное впечатление за время работы в Англии, однако Сакки ничуть не сомневается в правильности решения "Ювентуса".



"Сарри представляет собой революционный выбор для "Ювентуса" и в то же время очень важный, потому что "Ювентус" обладает такой историей и таким большим количеством фанатов".



"Если они начнут играть в чуть более дерзкий и современный футбол, это очень поможет развитию итальянской лиги в целом".



"Сарри на том же уровне, что Клопп, Гвардиола и Почеттино. У всех них одинаковое видение игры и отношение к работе", — цитирует Сакки Goal.