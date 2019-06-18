Фред: "Мы будем бороться за каждый трофей"

Фред Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред уверен, что его команда сделает выводы после неудачного сезона и в следующем году будет сражаться за победу на всех фронтах.

После трансфера из донецкого "Шахтера" за 54 миллиона фунтов карьера Фреда на "Олд Траффорд" складывается не лучшим образом. По итогам своего дебютного сезона в Англии бразилец забил лишь один гол и отдал одну результативную передачу. А в промежуток между Boxing Day и 27 февраля и вовсе не сыграл в Премьер-Лиге ни одной минуты.

Этот сезон "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции, оставшись без путевки в Лигу Чемпионов и без трофеев, однако Фред надеется на прогресс — свой и команды.

"Мой первый сезон был трудным, но думаю, я закончил его нормально, и я надеюсь, что следующий сезон сложится лучше для меня и намного лучше для всего "Манчестер Юнайтед". Я счастлив быть частью этого".

"Мы должны улучшить некоторые аспекты игры, ведь мы не были довольны итогом сезона. К сожалению, мы не сильно преуспели в Лиге Чемпионов, других кубках, и мы не достигли своей цели в лиге. Поэтому я думаю, что нам есть что улучшить. Как команда, мы обсудим наши проблемы в этом сезоне, чтобы в следующем побороться за трофеи. Это то, чего мы и фанаты хотим больше всего".

"Я хочу сказать, что следующий сезон будет намного лучше. Мы будем бороться за трофеи. Мы — "Манчестер Юнайтед", и мы должны быть готовы сражаться за каждый трофей, и я уверен, что мы проведем успешный сезон при потрясающей поддержке болельщиков", — сообщил Фред официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Фред

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 577

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  1. mikkiynwa 18.06.2019 14:33 # mikkiynwa
    Кто кто, а ты бы ебало закрыл своё

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  2. blackdreamer 18.06.2019 14:19 # blackdreamer
    горлума уволят по среди сезона
    за что ты там будешь бороться

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  3. mancunia-planet 18.06.2019 14:16 # mancunia-planet
    Фрэд зэ рэд

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  4. vagifspurs 18.06.2019 14:12 # vagifspurs
    А вот и третий друг Botan1ka подошел, много тебе работы в межсезонье, братишка.

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  5. roberto-89 18.06.2019 14:07 # roberto-89
    фотка заголовка, просто описывает положение муму на данный момент, печаль беда братишки ((((((

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  6. rj1992 18.06.2019 14:05 # rj1992
    ты бы не вылазил со своими вью о будущих трофеях ващееее. Твой трансфер по стоимости - пол Погбы((а толку меньше, чем от уборщика

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  7. letonred 18.06.2019 14:01 # letonred
    А кто этот фред?

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