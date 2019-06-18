Светская хроника за вторник

"Реал" готов заплатить за Поля Погба не более 106 миллионов фунтов. "Ливерпуль" сделал предложение по Бруну Фернандешу. Рафаэля Бенитеса манят в Китай. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Бенфика" опровергла слухи о том, что "Атлетико" обошел "Манчестер Сити" в борьбе за Жоау Фелиша и согласовал покупку 19-летнего нападающего за 107 миллионов фунтов. (Sky Sports)



"Манчестер Юнайтед" не ожидает ухода полузащитника Поля Погба этим летом. (Sky Sports)



"Реал" готов заплатить максимум 106 млн. фунтов за Погба. (L'Equipe)



"Юнайтед" надеется согласовать покупку защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки на этой неделе. (Daily Star)



"Вест Хэм" может продать защитника Иссу Диопа в "Юнайтед", но только за 60 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Юнайтед" готов использовать своего полузащитника Андреаса Перейру в качестве разменной монеты для покупки Харри Магуайра из "Лестера". (The Sun)



"Юнайтед" предложил 36 млн. фунтов за полузащитника "Монако" Юри Тилеманса. (Daily Star)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" обходят "Интер" в борьбе за полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека. (Calcio Mercato)



"Тоттенхэм" готов избавиться от Данни Роуза, чтобы освободить место в составе для Райана Сессеньона из "Фулхэма". (Daily Star)



"Барселона" готова отпустить нападающего Усмана Дембеле в "Ливерпуль", но только за 90 млн. фунтов. (Teamtalk)



"Ливерпуль" предложил 40 млн. фунтов за полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (Correio da Manha)



Вингер "Ливерпуля" Шейи Оджо близок к переходу в "Рейнджерс" на правах аренды. (Evening Standard)



"Арсенал" проиграл борьбу "Шальке-04" за голкипера дрезденского "Динамо" Маркуса Шуберта. (Daily Mail)



Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш согласовал постоянный контракт с "Эвертоном", где он будет получать 120 тыс. фунтов в неделю. (Football Insider)



"Астон Вилла" обратилась насчет защитника "Хаддерсфилда" Теренса Конголо. (Daily Mail)



"Астон Вилла" и "Лестер" сражаются за 19-летнего крайнего защитника "Лутона" Джеймса Джастина, оцениваемого в 10 млн. фунтов. (Daily Star)



"Вест Хэм" и "Ньюкасл" интересуются вингером "Реал Солт-Лейк" и сборной Венесуэлы Джефферсоном Саварино. (Sky Sports)



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Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали во Франции по делу о решении провести ЧМ-2022 в Катаре. (BBC)



Фрэнк Лэмпард собирается полностью избавиться от штаба Маурицио Сарри в "Челси", а также вернет в клуб Петра Чеха и Клода Макелеле. (Daily Mail)



Лэмпард получит трехлетний контракт в "Челси". (ESPN)



Главному тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу поступило предложение от "Далянь Ифан", который готов ему платить 12 млн. фунтов в год. (The Times)



"Чарльтон", победитель плей-офф Лиги Один, попрощался со своим главным тренером Ли Бойером, который отказался от нового контракта с утроенной зарплатой. Однако спустя несколько часов Бойер передумал и вернулся в клуб. (BBC)



"Уотфорд" заработает более 20 млн. фунтов в течение трех следующих лет благодаря спонсорскому контракту с Sportsbet.io. Это самая крупная сделка в своем роде в истории клуба. (Evening Standard)