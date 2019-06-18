Родри решил уйти из "Атлетико"

Полузащитник Родри сообщил руководству "Атлетико" о своем желании покинуть клуб в это трансферное окно.

По информации Sky Sports, "Атлетико" дал Родри одну неделю на размышления после того, как минимум два клуба выразили готовность выплатить отступные по контракту игрока сборной Испании.



В конце этого срока Родри и его представители сообщили исполнительному директору "Атлетико" Мигелю Анхелю Мартину о решении игрока уйти.



Среди заинтересованных в Родри клубах называются "Манчестер Сити" и "Бавария", причем для "горожан" 22-летний испанец является целью номер один на роль преемника для Фернандиньо.



Таким образом, теперь для приобретения Родри заинтересованным клубам лишь достаточно заручиться согласием самого игрока и выплатить отступные в 70 миллионов евро (62.5 млн. фунтов).