Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер согласился продлить свой контракт с клубом на два года.

Этим летом "горожане" твердо решили приобрести достойного конкурента для Уолкера, поскольку Данило с этой ролью не справился. Ожидается, что "Ювентус" пригласит из "Ювентуса" Жоау Канселу.



Несмотря на угрозу своему месту в стартовом составе, Уолкер согласился продлить свое пребывание на "Этихад" до 2024 года. По информации Evening Standard, о новой сделке будет объявлено до конца текущей недели.



Продлив контракт, 29-летний англичанин увеличит свою зарплату до 180 тысяч фунтов в неделю. Это станет наградой для Кайла за отличный сезон, в котором он помог команде сделать исторический требл.