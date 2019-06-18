Фанатов "Юнайтед" чаще других арестовывают за расизм

В последние годы болельщики "Манчестер Юнайтед" чаще других подвергались арестам по причине расистского поведения.

Как сообщает The Guardian, в период с сезона 2014/15 по 2017/18 полиция арестовала 27 фанатов "красных дьяволов" из-за проявлений расизма.



При этом поклонников "Лидса" и "Миллуолла", представляющих Чемпионшип, полиция задерживала только по 15 раз по той же причине. Далее идут "Лестер" (14) и "Челси" (13).



Отметим, что минувший сезон тоже был отмечен целым рядом инцидентов расистского характера, однако статистические данные по кампании 2018/19 будут представлены позже летом.



Официальный представитель "Юнайтед" уже заявил о нетерпимости клуба к расизму, а большое количество арестов объяснил высокой посещаемостью домашних и выездных матчей "дьяволов".



"Эта статистика касается только 0.0004 процента от нашей фанатской базы на матчах. Это ничуть не отражает взглядов или поведения наших фанатов", — заверил представитель "Юнайтед".