Рэшфорд готов заключить новый контракт с "Юнайтед"

Маркус Рэшфорд Вопреки спекуляциям в прессе, нападающий Маркус Рэшфорд отбросил сомнения относительно своего будущего и готов заключить новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

Рэшфорд находится в системе "Олд Траффорд" с шести лет, забив 45 голов в 170 матчах после своего дебюта за первую команду в феврале 2016.

Однако недавно в прессе появились слухи, что Маркус готов задуматься об уходе из родного клуба, если его зарплата не вырастет до 350 тысяч фунтов в неделю.

Ситуация осложняется тем, что от действующего контракта игрока сборной Англии остается только один год, пускай у "красных дьяволов" и есть опция продления на 12 месяцев.

Однако The Times утверждает, что "Юнайтед" не грозит потеря 21-летнего Рэшфорда. В данный момент переговоры близки к успешному завершению, и в скором времени Маркус отвергнет интерес "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса", заключив новое долгосрочное соглашение с "дьяволами".


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2019 10:00

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  1. j-silver 18.06.2019 10:22 # j-silver
    вудворт ему сразу тыщ 450 положит. могут себе позволить потому что

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  2. botan1k 18.06.2019 10:04 # botan1k
    20летний сопляк заслужывает как минимум 350к з/п.

    45 голов в 170 матчах, лол. Десятку за сезон на пике будет грузить.

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