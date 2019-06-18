Рэшфорд готов заключить новый контракт с "Юнайтед"

Вопреки спекуляциям в прессе, нападающий Маркус Рэшфорд отбросил сомнения относительно своего будущего и готов заключить новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

Рэшфорд находится в системе "Олд Траффорд" с шести лет, забив 45 голов в 170 матчах после своего дебюта за первую команду в феврале 2016.



Однако недавно в прессе появились слухи, что Маркус готов задуматься об уходе из родного клуба, если его зарплата не вырастет до 350 тысяч фунтов в неделю.



Ситуация осложняется тем, что от действующего контракта игрока сборной Англии остается только один год, пускай у "красных дьяволов" и есть опция продления на 12 месяцев.



Однако The Times утверждает, что "Юнайтед" не грозит потеря 21-летнего Рэшфорда. В данный момент переговоры близки к успешному завершению, и в скором времени Маркус отвергнет интерес "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса", заключив новое долгосрочное соглашение с "дьяволами".