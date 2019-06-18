"Лестер" лидирует в борьбе за Тилеманса

"Лестер" остается фаворитом в борьбе за полузащитника "Монако" и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Напомним, Тилеманс провел у "лис" вторую половину сезона на правах аренды. Юри проявил себя с лучшей стороны, забив три гола в 12 матчах.



Пресса сразу же заговорила об интересе к 22-летнему полузащитнику со стороны "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Милана". По слухам, "красные дьяволы" видят в Тилемансе замену для Поля Погба.



Однако The Telegraph утверждает, что сам Юри предпочитает вернуться в команду Брендана Роджерса и заключить постоянный контракт с "Лестером".



Правда, для возвращения Тилеманса "лисам" придется расстаться с суммой около 40 миллионов фунтов — такую цену "Монако" установил за свою звезду.